En offiser i den iranske hæren sier til statlig iransk TV fredag morgen at smellene som ble hørt over byen Isfahan natt til fredag, var iransk luftvern som skjøt mot «et mistenkelig objekt».

Natt til fredag kom det flere meldinger om eksplosjoner i Iran, og en amerikansk tjenesteperson bekreftet overfor ABC News at israelske raketter hadde truffet mål i Iran.

En høytstående iransk embetsperson sier til nyhetsbyrået Reuters at landet ikke har noen umiddelbare planer om gjengjeldelse mot Israel.

– Vi er ikke blitt rammet av et angrep utenfra, diskusjonene går mer i retning av infiltrasjon enn angrep, sier den iranske embetspersonen, som ikke ønsker å bli navngitt, til Reuters.

En iransk analytiker sier fredag til en TV-kanal i landet at «minidroner» er blitt skutt ned i byen Isfahan. Disse ble operert av infiltratører inne i Iran, hevdet analytikeren.

Myndighetene i Israel har så langt ikke bekreftet at de har gjennomført noe angrep, og regjeringen i Iran har ikke bekreftet at de er blitt angrepet av Israel.

En offiser i den iranske hæren, Siavosh Mihandoust, sier til statlig iransk TV at luftvern har skutt mot et «mistenkelig objekt» i Isfahan, men at det ikke har oppstått skader i byen.

Luftrommet over Iran er åpnet igjen, og flytrafikken på de største flyplassene i landet gjenopptas, melder statlig iranske medier.