Etter at Russland invaderte Ukraina, er romstasjonen én av få arenaer med samarbeid mellom de to landene.

Talsperson Ned Price i USAs utenriksdepartement sier det er skuffende at Russland ikke vil forlenge avtalen om romstasjonen.

– Det er en uheldig på grunn av vitenskapsarbeidet som gjennomføres på ISS, sier han.

Den internasjonale stasjonen er et samarbeid mellom USA, Russland, Canada, Europa og Japan og nærmer seg slutten av sin operative periode. Prosjektet skal i utgangspunktet avsluttes etter 2024, men Nasa har sagt at levetiden kan forlenges til 2030.

Vil bygge egen romstasjon

Russland lover å holde seg til alle avtaler som allerede er inngått.

– Selvsagt skal vi innfri alle pliktene vi har til våre partnere, men avgjørelsen om å forlate stasjonen etter 2024 har blitt tatt, sa Jurij Borisov i en samtale med president Vladimir Putin tirsdag, ifølge russiske myndigheter.

Borisov er sjef for den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos.

Innen 2024 skal russerne være i gang med byggingen av sin egen romstasjon, ifølge Kreml. Mange tror imidlertid at dette vil bli svært vanskelig for Russland, særlig hvis Vesten opprettholder sanksjonene mot landet.

Ga Putin støtte

ISS ble tatt i bruk i 1998. Det var i en tid med et optimistisk syn på relasjonen mellom USA og Russland, og ISS-samarbeidet har stått i sterk kontrast til romkappløpet under den kalde krigen.

4. juli poserte tre russiske romfarere om bord på romstasjonen med flagg fra den selverklærte folkerepublikken Luhansk, som er okkupert av russiske styrker. I februar ble det spekulert på om russiske kosmonauter uttrykte støtte til Ukraina da de kledde seg i gult og blått.

USA har ikke mottatt en offisiell bekreftelse fra Russland om at de forlater romstasjonen. Direktør for ISS i Nasa, Robyn Gatens, sier at de absolutt ikke ønsker å stanse samarbeidet med Russland.