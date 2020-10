Unngå brann i ståbrett, elsykler og elsparkesykler – slik lader du trygt og riktig

For ladbare batterier er kombinasjonen kulde og utlading i verste fall skadelig, så det anbefales å ta litium-ionbatterier innendørs for lading når det blir kjølig ute, men hvor trygt er egentlig det?

Ifølge informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If merker de den formidable økningen i salget, bruken og bredden av små batteridrevne framkomstmidler det siste året fordi de registrerer en økning i branner der lading av batterier er involvert.

– Vi har flere slike skademeldinger enn før, men det er ikke fullstendig statistikk på dette. Det har vært branner som har startet i batterier til elsykkel, sparkesykkel, ståbrett og elektrisk golfbag. Noen av disse har blitt svært kostbare fordi hele huset har brent ned, sier han til NTB.

Clementz understreker at det ikke er dagligdags, og sier økningen må ses i sammenheng med at flere har skaffet seg elektriske framkomstmidler, og enda flere har det blitt under koronakrisen da kollektivtilbudet enten forsvant eller var redusert.

De beste laderådene

Bedre utvalg hva angår pris og kvalitet har bidratt til å gjøre særlig elsykkelen til allemannseie og helårsgeskjeft. Da er det viktig å lade riktig på vinterstid.

I kaldt vær synker kapasiteten til batteriet, og elsykkelen vil da få mindre rekkevidde, fordi batteriet mister opptil 20 prosent av kapasiteten hvis temperaturen er under frysepunktet ute. Da bør man starte sykkelturen med temperert batteri, altså oppbevare batteriet inne. Det vil gjøre at det tar tid før batteriet blir kjølt ned ute i kulda. Man kan også kjøpe «vinterfrakk» til batteriet.

Fakta om sikker lading av elsykkel og elsparkesykkel Les bruksanvisningen før du lader.

Ikke bruk umerket batteri: Det skal være merket med produsent, typenummer og ha eget CE-merke.

Ikke lad mens du sover eller ikke er hjemme.

Ikke lad et skadd, vått eller tilsmusset batteri. Sjekk at kontakter er rene og tørre.

Lad i et rom med røykvarsler, nær brannslukningsapparat.

Lad på et ikke-brennbart underlag, og ikke på varmekabler.

En batterilader blir varm og skal derfor ikke tildekkes.

Hvis det oppstår brann, ring brannvesenet på 110, og om det er mulig, fjern produktet fra brennbare omgivelser og ta laderen ut av stikkontakten.

En brann i batteriet kan holdes i sjakk ved å tilføre vann for å kjøle det ned.

Brennbar væske i batteriet vil ved tilstrekkelig oppvarming avgi en brennbar gass. Batteriet vil derfor ta fyr igjen om det ikke blir kjølt ned.

På vinteren er det best å lade elsykkelbatterier i romtemperatur inne og ta med batteriet fulladet ut når du skal sykle. Det finnes også «frakker» til batterier laget av neopren, som vil redusere noe varme- og effekttap.

Ved langtidslagring bør batterier oppbevares i plussgrader, men det kan gjerne være kjøligere enn romtemperatur. Det bør da være ladet et sted mellom 20 og 80 prosent. (Kilde: Sikkerhverdag.no , Brennaktuelt , Norsk Elbilforening og forsikringsselskapet If)

Batteriet lader også raskere ved romtemperatur, noe som er en annen grunn til at ladingen bør skje inne. Det er viktig at oppbevaring og lading skjer under trygge forhold.

– Mitt beste råd er å være våken og til stede når du lader. Da er du klar og har evne til å evakuere, varsle og eventuelt slukke om det skulle ta fyr i batteriet. Det er ikke å anbefale å våkne opp av en røykvarsler og være i ørska om du skal takle dette, sier Clementz.

Skal elsykkelen ikke brukes om vinteren, er rådet at batteriet verken er helt oppladet eller helt utladet, men et sted midt imellom. Batterier for langtidslagring bør oppbevares mellom 5 og 20 grader.

Hvis uhellet er ute

Det er sjelden det blir brann i et litium-ionbatteri, men det hender, og det hender også i batterier som ikke står til lading. Brann kan for eksempel bli utløst av en skadd litium-ion-celle, etter et kraftig støt.

– Hvis én celle først begynner å brenne, utløser det en kjedereaksjon, fordi cellene ligger tett i tett. Kjemien i batteriene vil gjøre det vanskelig å slukke en slik brann. Det eneste man kan gjøre er å senke det i et vannbad, men det er ikke noe for en amatør å drive med, sier Clementz.

Fakta om litium-ion-batterier Bedre kjent som oppladbare batterier.

Har høy energitetthet og kan derfor være veldig små og lette, men likevel kraftfulle, og er derfor de mest populære oppladbare batteriene i bærbar elektronikk.

John B. Goodenough (USA), M. Stanley Whittingham (USA) og Akira Yoshino (Japan) mottok i 2019 nobelprisen i kjemi for utvikling av litium-ion-batterier – for å ha skapt en ladbar verden.

Whittingham utviklet det første litium-batteriet med et elektrisk potensial på 2 volt under oljekrisen på 1970-tallet.

Goodenough utviklet batteriet videre på 1980-tallet og doblet energipotensialet.

Yoshino skapte det første kommersielt levedyktige batteriet i 1985 og fikk også batteriet til å bruke litium-ioner, et mye lettere og tryggere stoff enn ren litium.

Har revolusjonert livene våre og brukes i alt fra mobiltelefoner til bærbare datamaskiner og elektriske kjøretøy.

Er helt sentrale i oppbyggingen av et trådløst, fossilt drivstoffritt samfunn.

På grunn av den høye energitettheten er de også svært brannfarlige ved skade eller kortslutning, men dette er ikke så vanlig. (Kilde: Nobelprize.org , NTB arkiv)

Teknisk senioringeniør Erik Hansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler å ha tilgjengelig brannslukningsutstyr og røykvarsler. Han ber også folk være oppmerksom på at de setter utstyr på brannsikre underlag og ikke på varmekabler, for eksempel.

– Vårt inntrykk er generelt at når folk eier, tar de godt vare på ting, mens røffere behandling, som kan være årsaken til de skadene som kan utløse slike batteribranner, de blir leieprodukter til del. Derfor er det ikke mange henvendelser vi får om slike branner i ladbare batterier fra private eiere, sier han.