Flytoget og Vy slås sammen

Flytoget og Vy skal slås sammen til et felles selskap. Det kunngjorde samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) onsdag formiddag.

– Vi er nødt til å få plass til folk i de togene vi har. Derfor har regjeringen besluttet at vi fra 2028 skal ha ett felles integrert togtilbud, sier Nygård til VG, som først omtalte saken.

Han mener sammenslåingen vil bidra til et bedre togtilbud på Østlandet, også til Gardermoen.

– Målet vårt er å gi alle som reiser med tog på Østlandet et bedre tilbud, samtidig som staten får mer for hver krone vi bruker på jernbane, sier Nygård i en pressemelding.

Fikk beskjeden i dag

Kort tid etter at nyheten ble presentert kan pressevakten i Flytoget fortelle Teknisk Ukeblad at det avholdes allmøte hos selskapet, der ansatte informeres om sammenslåingen.

I en pressemelding bekrefter administrerende direktør i Flytoget Ståle Nistov at Flytoget først ble kjent med avgjørelsen i dag.

Han opplyser at Nygård redegjorde for beslutningen i et møte med representanter fra Flytoget i dag morges, og orienterte om at selskapet vil bli et datterselskap i Vy-konsernet, trolig fra 1.januar 2025.

– Det er godt kjent at ansatte, fagforeningene og Flytoget som selskap, har ønsket å bestå som et eget selskap. Dette har vi ikke fått gjennomslag for. Vi tar beslutningen til etterretning, og vil følge opp statsrådens tydelige mål om å videreføre og styrke Flytogets kultur, innovasjonskraft og kundefokus, i den nye organiseringen, sier Nygård i en pressemelding.

Likestilte partnere

Samferdselsministeren understreket i dagens møte at Vy og Flytoget skal være likestilte partnere i sammenslåingsprosessen.

– Dette vil være avgjørende for å lykkes med ambisjonen om å få et bedre togtilbud til alle reisende. Selv om organiseringen nå blir annerledes, vil Flytoget fortsette å utfordre og være kompromissløse på vegne av kunden. Det fortjener de reisende. Og det fortjener norsk jernbane, sier Nistov.

Han legger til at Flytogets avganger går som normalt, i tråd med trafikkavtalen som varer til 2028.