Norges mest pålitelige tog tas ut av drift ti år tidligere enn planlagt

– Slik planen ser ut nå, vil det bli erstattet av kjøretøy med høyere kapasitet rundt 2030. Det er derfor ikke lenger behov for å forlenge levetiden til 2040, sier teknisk direktør Thomas Berntsen i Norske tog til Aftenposten.

Flytoget, som siden 1998 har fraktet passasjerer raskt og punktlig til og fra Gardermoen, har hatt langt færre feil per 100.000 kilometer enn noen annen togtype i Norge.

Toget har tidligere fått forlenget levetiden flere ganger, blant annet etter en større oppgradering i 2010.

Etter at regjeringen besluttet å slå sammen Flytoget og Vy, ble togene overført til Norske tog – som nå har bestemt at de skal fases ut.

Et problem med modellen er at dørene er små og trege, noe som gjør dem lite egnet til annen passasjertrafikk på Østlandet.

– Tiden dørene bruker på å åpne og lukke, og muligheten for samtidig av- og påstigning er forhold det ikke er mulig å endre på type 71, forklarer Berntsen.

Han legger likevel til at togtypen vil kunne gå i ordinær trafikk til 2032–33 uten større oppgraderinger, og at type 71 fortsatt fungerer svært godt.