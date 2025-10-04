Abonner
Reservestrømmen ble brukt opp: – Vi må få strømmen tilbake

Alle tog i hele landet måtte lørdag kveld stoppe på nærmeste stasjon på grunn av feil på flere kritiske systemer. Like etter klokken 19 var feilen rettet. 

Togstansen gjaldt sør for Trondheim.
Togstansen gjaldt sør for Trondheim. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB
NTB
4. okt. 2025 - 19:10

– Feil på flere kritiske systemer hos Bane Nor. Alle tog blir stoppet til plattform på første stasjon, skrev Vy , som først meldte om situasjonen.

Bane Nor sendte etter en kort stund ut feilmelding på sine nettsider:

«Det er full stans i trafikken i hele landet pga. feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne. Togene må stå stille til situasjonen er avklart. Det kan ta tid. Det er også feil på informasjonssystemene.»

Ifølge pressevakt Olav Nordli i Bane Nor gjaldt togstansen sør for Trondheim.

– Det er feil på kommunikasjonen mellom togledersentralen og togene. Dette skyldes problemet med strømforsyningen og strømbrudd. Reservestrømmen er brukt opp, forklarer Nordli.

Det var høyst usikkert hvor lenge dette ville vare.

– Vi må få strømmen tilbake, sa pressevakten.

Like etter klokken 19.14 sier Nordli til NTB at feilen er rettet og strømmen er tilbake. 

Togene begynner å gå igjen, men reisende må være forberedt på forsinkelser.

 

