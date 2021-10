– Ungdommen driver det grønne skiftet

LO sekretær Are Thomasgard vokste opp i Odda og ble en tidlig miljøvernaktivist. Fjorden var den mest forurensede i landet, med god margin. Det ville ikke ungdommen ha noe av og presset på for å rense opp. Industrien selv, og de som jobbet der, var svært skeptiske, men tiltakene kom. Og på grunn av at fjorden nå er ren og andre miljø- og energisparetiltak, har eierne besluttet å investere syv milliarder kroner for å doble produksjonen. Både fjorden, arbeidsplassene og klimaet er vinnerne.

Sirkulær økonomi

Thomasgard har jobbet som fagoperatør i kjemiprosess i 14 år, så han står støtt på «gølvet». I tillegg har han utdannet seg ved Bi og nå studerer han den norske modellen som har vært så vellykket.

Han er opptatt av sirkulær økonomi, ikke minst på mineralsiden. Men å sirkulere er ikke alltid nok. Vi må også fylle på med nye mineraler som kan understøtte det grønne skiftet. Ikke minst kobber som kan bli så dyrt at det bremser målene Norge og verden har satt seg.

Importerer kobber

Elektrifisering av bilparken, skip, etablering av vindkraft og andre segmenter har gjort Norge til en veldig stor importnasjon for kobber. Det bør vi tenke på, og ikke bare peke på at andre må sørge for å forsyne oss med kobber og andre mineraler til det grønne skiftet.

I Odda ble de pionerer på å rense kvikksølv og utviklet teknologi som har dannet modell i mange land. Det å være tidlig ute med ny teknologi og utvikle både produkter og kompetanse er en modell Thomasgard tror på. Det står enorme muligheter åpne for oss, men også enorme krav til endring. Det har norsk industri og LO klart før og det burde vi klare igjen, mener han.

