Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag

Driftsselskapet Wilhelmsen, som har ansvar for 71 av mannskapene på cruiseskipet, sier til Bergens Tidende at både politiet og Sjøfartsdirektoratet har bedt om å komme om bord.

Hvorvidt politiet skal etterforske motorhavariet som en straffesak, vil de ta stilling til mandag morgen.

– Vi har brukt helgen på redning, og all vår energi har gått til det. Hva vi gjør videre tar vi stilling til mandag, sier politimesteren Ingar Olav Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

470 ble evakuert

Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans ved 14-tiden lørdag. Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon. Totalt har 27 personer blitt behandlet på sykehus i Molde og Kristiansund etter hendelsen med cruiseskipet Viking Sky. Tilstanden betegnes som alvorlig for en av disse.

Så langt har ikke politiet vært i kontakt med verken rederiet, driftsselskapet, mannskapet, passasjerene eller losene i etterforskningsøyemed.

– Vi har vært i dialog med Havarikommisjonen, og satt beslutningen på vent, sier jourhavende jurist Yngve Skovli hos Felles Strafferettsinntak i Møre og Romsdal politidistrikt.

Uvanlig med total blackout: Flere teorier om årsaken

Utgangspunkt i sjøloven

Statens havarikommisjon for transport sier til VG at også de ønsker å granske hendelsen.

– Bakgrunnen for at vi har valgt å undersøke denne saken er med utgangspunkt i sjøloven. Vi ser at det var en høy risiko for passasjerene om bord og fartøyet, sier avdelingsdirektør Dag Liseth.

– Vi må hente inn informasjon fra vitner, besetning, elektroniske spor, og prøve å etablere et hendelsesforløp. Da kan vi se på hva vi bør undersøke videre, sier han.

Skipet, som var på vei fra Tromsø til Stavanger, fikk store motorproblemer, og det var dårlig vær i området. På det nærmeste lå skipet 1,5 kilometer fra fastlandet i farlig grunt farvann. På et tidspunkt var skipet bare 100 meter fra å grunnstøte. Video fra passasjerer om bord viser stor dramatikk, kraftige bølger, løse møbler og takplater.