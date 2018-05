Under 5000 ledige ingeniører for første gang siden februar 2015

Arbeidsledigheten blant dem med ingeniør- og ikt-fag forsetter å synke. Ved utgangen av april er det nå for første gang på tre år og to måneder færre enn 5000 arbeidsledige.

Ferske tall fra Nav viser at det nå er 4968 i yrkesgruppen som er registrert som jobbsøkere, en nedgang på 179 fra forrige måneds statistikk.

Det er reduksjon på 2412 ingeniører det siste året, altså så mye som en en tredjedel på 12 måneder.

3600 færre ledige enn på topp

Toppnivået ble nådd i januar i fjor, da var over 8600 arbeidsledige. Siden den gang er med andre ord mer enn 3600 ingeniører borte fra ledighetsstatistikken.

Det er en nedgang fra toppnivået på rundt 42 prosent.

Arbeidsledigheten for ingeniør- og ikt-fag ligger nå på 1,9 prosent, ned fra 2,8 prosent for ett år siden.

Det er fremdeles ingeniør- og ikt-fag som har den største nedgangen i ledigheten. Det er kanskje ikke så rart, ettersom det var gruppen som også hadde størst økning, da arbeidsledigheten var på vei oppover.

Stabil ledighet

Nav skriver i en melding at ledighetstallet har holdt seg stabilt fra mars til april.

– De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldingen.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg fortsatt på et lavt nivå. I april var det i gjennomsnitt 820 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos Nav hver virkedag, det samme antallet som i mars.

Ved utgangen av april var det registrert 66.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 11.400 sammenliknet med april i fjor.

55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.