Ekspedisjonscruiseskipet MS Greg Mortimer skal oppkalles etter Aurora Expeditions-grunnleggeren. Dette blir det første ekspedisjonscruiseskipet som bygges ved et kinesisk verft. Kunde er Sun Stone, som har bestilt fire CX 103-skip med opsjon på seks til.

Skipsdesign

Ulstein Verft har sikret seg kontrakt på bygging av cruiseskip nummer to for Lindblad, og selger flere cruisedesign for bygging i Kina.