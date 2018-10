Uber øker prisen for å få flere elbiler

Neste gang du bruker Uber i London kan turen bli dyrere enn tidligere. Nå skal det koste en krone mer per kilometer – 15 pence mer per mile, ifølge Bloomberg.

Prisøkningen går til å finansiere et fond på 200 millioner pund, eller 2,15 milliarder kroner, som skal skifte Uber-flåten over til å bestå av en større andel elbiler, skriver Bloomberg.

Uber er en transporttjeneste hvor sjåførene stiller med egne biler, og kundene bestiller turen gjennom en app. Uber formidler transporten, og tar en andel av fortjenesten.

Finansiering

Det er derfor ikke snakk om at Uber skal kjøpe inn elbiler selv. I stedet er meningen at de skal bidra med finansiering til sjåfører som ønsker å bytte til elbiler.

Det er neppe noen dårlig plan fra Ubers side, ettersom London er blant metropolene som slår hardest ned på luftforurensing. 8. april neste år innføres en ultralavutslippsone som vil kreve at kjøretøy her har spesielt lavt utslipp.

Det innebærer at de må ha motor som møter et minstekrav med tanke på utslipp. For bensinbiler betyr det minst Euro 4-motor, og for dieselbiler minst Euro 6-motor. Dieselbiler rammes særlig hardt, ettersom det i praksis kreves biler som er nyere enn 2015.

BIler som ikke oppfyller kravene må betale 12,50 pund, rundt 135 kroner, per dag. Om en Uber-sjåfør har en bil som ikke oppfyller kravet, kan det potensielt bli svært dyrt å kjøre her.

Sonen gjelder først sentrale London. Fra 2021 utvides den betraktelig. Uber har som mål at alle bilene tilknyttet deres tjeneste skal være elbiler fra 2025.

Hver sjåfør sparer til egen bil

Ubers administrerende direktør Dara Khosrowshahi sier til Bloomberg at pengene de samler inn ikke skal tilføre Uber noen økonomisk fordel, men at de skal settes inn på individuelle sparekontoer for hver sjåfør.

Jo mer sjåføren kjører inn, jo større blir beløpet de kan få i støtte til innkjøp av en elbil. Uber mener at en sjåfør som kjører 40 timer i uken i tre år kan forvente å spare 4500 pund (48.000 kr) på innkjøpsprisen.

Sjåførene kan ikke bruke pengene til andre formål. Oppsparte penger fra sjåfører som slutter å kjøre for Uber skal derfor gå til tiltak som skal forbedre luftkvaliteten i London.

Sjåførene har for øvrig ingen forpliktelser overfor Uber når de har kjøpt elbil. En elbil som er kjøpt med støtte fra Uber er fremdeles sjåførens private bil, og kan dermed disponeres som en privatbil.