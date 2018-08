Ny rapport slår fast: Über-ulykken skyldtes manuell utkobling av Volvos sikkerhetsystem

Klokka var omkring ti om kvelden søndag den 18. mars da 49 år gamle Elaine Herzberg gikk ut på en firefelts vei i Tempe, Arizona for å krysse den med sykkelen sin.

Litt lenger nede på veien kom en Volvo XC90 kjørende i mørket; en av Ubers selvkjørende testbiler tilkoblet Ubers autonome system.

I bilen satt en sikkerhetssjåfør som strømmet et tv-program på telefonen sin, og ikke var oppmerksom på det som skjedde på veien.

Elaine Herzberg hadde krysset én veibane da bilen traff henne. Hun døde senere av skadene hun ble påført.

Volvos system kunne ha hindret ulykken, sier IIHS

Amerikanske transportmyndigheter undersøker ulykkesbilen. Foto: NTSB/public domain

Nå har det kommet fram at Volvos sikkerhetssystem kunne ha reddet livet hennes. Men det systemet hadde Uber koblet fra. Det kommer fram av en rapport fra det amerikanske Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) som ble publisert tirsdag.

I rapporten kritiserer IIHS Uber for å ha koblet ut Volvos teknologi for kollisjonshindring i den Volvo XC90 SUV-en som Uber brukte som selvkjørende testbil og som traff og drepte Elaine Herzberg i Arizona, USA. Dette skriver Bloomberg.

Forskningssjef David Zuby hos IIHS, som ga ut rapporten på tirsdag, går god for effektiviteten av Volvos system. Han sier at sikkerhetssystemet kunne ha forhindret eller redusert omfanget av ulykken.

«Jeg tror det er mulig at dødsulykken ikke hadde skjedd hvis systemet hadde hatt mulighet til å bryte inn,» sier han til Bloomberg og fortsetter:

«Hvis utviklerne av selvkjørende teknologi virkelig mener at de vil gjøre veiene våre sikrere, må de være helt sikre på at de har de beste kollisjonshindrende systemene på plass, før de sender bilene ut på veiene.»

Nødbrems var koblet ut

I mai offentliggjorde det nasjonale transportsikkerhetsrådet i USA en foreløpig rapport, som konkluderte med at Ubers lidarsensorer faktisk registrerte Elaine Herzberg hele seks sekunder før påkjørselen – og fortalte bilen at den skulle nødbremse med det samme for å mildne sammenstøtet.

Men bilen fortsatte ufortrødent på kollisjonskursen mot Elaine Herzberg med samme hastighet som før. Det skyldtes at Uber hadde koblet ut systemets nødbrems for å unngå «uberegnelig kjøretøyadferd».

I stedet overlot de bremsingen til den menneskelige backup-sjåføren – men uten å programmere systemet slik at det kunne advare sjåføren.

Uber opplyser at det nasjonale transportsikkerhetsrådet i USA fremdeles undersøker saken, og forventes å komme med en endelig rapport om hendelsen på et senere tidspunkt.

Testbiler er tilbake på veiene

Etter ulykken flyttet Uber alle testkjøringer til Tempe, San Francisco, Pittsburgh og Toronto. Nå sender Uber de selvkjørende testbilene ut på veiene igjen, men inntil videre bare med manuell innstilling, og bare i Pittsburgh.

Uber vil i fremtiden iverksette 16 sikkerhetsanbefalinger utarbeidet av en intern gruppe som gjennomgikk Ubers operasjoner etter ulykken. Det skriver Carscoops.

En av dem vil være et nødbremsesystem, og et annet vil medføre at de selvkjørende bilene under tester på veiene vil være bemannet med to personer i stedet for bare én.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.