Uber legger utviklingen av selvkjørende lastebiler på is - satser på personbiler

Den autonome satsingen til Uber hadde to bein å stå på – transport av gods og av mennesker. Nå legger Uber ned den delen av selskapet som utvikler selvkjørende lastebiler. I stedet rettes nå alt fokuset mot personbilene.

Ubers utvikling av selvkjørende personbiler fikk et stort tilbakeslag da et testkjøretøy drepte en syklist i Arizona. Men nylig hevdet bedriften at de skulle gjenoppta testene sine med autonome biler på offentlig vei. Men nå kommer det enda en hard smell: Uber Advanced Technologies Group legger ned satsingen sin på selvkjørende lastebiler. I en e-post avslørte selskapets ledelse hvorfor man velger å avvikle området.

– Nylig tok vi det viktige steget å vende tilbake til offentlig vei i Pittsburg, og når vi nå har til hensikt å bygge videre på den virksomheten, anser vi at den beste veien framover er å fokusere hela teamets energi og ekspertise på denne innsatsen, sier Eric Meyhofer, som er sjef for Uber Advanced Technologies Group til Tech Crunch.

I tillegg har Tech Crunch også fått tak i en e-post som Meyhofer sendte ut til de ansatte. Der forklarer han at Uber nå vil ha ett team i stedet for to som jobber på hver sin kjøretøyplattform. Men det virker som om en dør holdes på gløtt for å gjenoppta utviklingen av autonome godstransporter i en udefinert framtid.

Ett fokus, klar agenda

«Jeg vet at vi alle er superstolte over hva Truck-teamet har klart å prestere, og vi ser fortsatt utrolig lovende resultater rundt bruken av selvkjørende teknikk for å flytte gods rundt i landet. Men vi tror at den beste veien framover for oss, er først å levere resultater innen selvkjørende teknikk før persontransport – og at vi deretter tar dette med videre til bruk innen godstransporter litt lenger fram i tid. Akkurat nå trenger vi å fokusere på ett team med en klar agenda,» skriver Eric Meyhofer ifølge Tech Crunch.

Lar underavdeling fortsette

Men Uber Freight påvirkes ikke av nedlegningsbeslutningen. Det er den underavdelingen som utvikler støtte for å hjelpe lastebilsjåfører med å koble seg opp mot rederiene. Systemet lar transportører finne tilgjengelige transporter i nærområdet, og de kan blant annet se den aktuelle transportstrekningen samt betalingen.

I dag er Uber Freight etablert i hele USA, og tjenesten har blitt tredoblet i størrelse i løpet av de siste 15 månedene.