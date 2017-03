Den nettbaserte taxitjenesten Uber legger ned i Danmark. Selskapets talsmann insisterer på at virksomheten ikke har truet ordinær drosjenæring.

Nedleggelsen, som trer i kraft 18. april, ble kunngjort på en pressekonferanse i København tirsdag formiddag.

Ifølge selskapet er det den nye danske taxiloven som tvinger selskapet til å avslutte sin virksomhet i Danmark.

– En beskjed om at vi ikke kan leve med lovgivningen

– Det er ikke nødvendigvis farvel til Danmark, men en beskjed om at vi ikke kan leve med den lovgivingen som et er på området nå, sier talsmann Kristian Agerbo, ifølge Politiken.

– Konklusjonen i dag er at vi stenger. Det er en ergerlig og trist beslutning, og nå handler det for oss ta vare på sjåførene, sier han videre.

Uber Amerikansk selskap som formidler bilturer på bestilling. Etablert i 2009 av Garret Camp og Travis Kalanick. Selskapet har hovedkvarter i San Francisco.

Uber beskriver seg som en samkjøringstjeneste, der privatbiler bestilles til en kjøretur, der sjåføren og passasjer deler omkostningene.

Ubers virksomhet har rammet taxinæringen hardt en rekke steder. Taxinæringen mener Uber har urettmessige fordeler ved at de ikke følger regler til registrering, forsikring og utgifter som næringen er underlagt.

Uber finners i dag i 70 land, også Norge, og mer enn 500 byer. Tjenesten er imidlertid blitt forbudt som privattaxi-virksomhet mange steder.

I Danmark er seks Uber-sjåfører dømt for pirattaxivirksomhet. Dansk politi har siktet ytterligere fem Uber-sjåfører for samme forhold.

Tirsdag ble det kjent av Uber legger ned virksomheten i Danmark. (Kilde: Ritzau)

Agerbo mener at Uber ikke har tatt jobber fra vanlige taxisjåfører.

– Vi gjør rett og slett kaken større, framholder han.

Krever taksameter

Selskapet har utviklet en app som brukes til å bestille drosje, og Ubers sjåfører bruker sine egne privatbiler til transporten.

Tidligere i år vedtok Folketinget en ny lov som åpner for at aktører som Uber kan tilby taxitjenester. Men samtidig ble det stilt krav til utstyr som setefølere og taksametre.

– Dette er vanskelig for de nåværende Uber-sjåførene å etterleve fordi de benytter sine privatbiler, sier Agerbo, som håper at loven vil bli endret slik at «danskene igjen kan få glede av moderne teknologi som Uber».

Selv om taxivirksomheten legges ned, vil Uber fortsatt drive et utviklingssenter i Aarhus med 40 ingeniører.

Glede og ergrelse

Både Dansk Folkeparti (DF) og Socialistisk Folkeparti (SF) gleder seg over avviklingen.

– Det er en gledens dag at Uber nå skal kjøres til opphogging. Jeg gråter tørre tårer. Jeg vil bare ønske Uber god tur hjem, skriver SFs samferdselspolitiske talsmann, Karsten Hønge, i en kommentar.

Han kaller Ubers virksomhet for «grådig og grisk».

DFs samferdselspolitiske talsmann, Kim Christiansen, er heller ikke nådig mot selskapet. Han fastslår at Uber ikke hører hjemme i Danmark og mener det er «glimrende» at virksomheten avvikles.

Det borgerlige partiet Liberal Alliance beklager på sin side Ubers beslutning.

– Det er enormt ergerlig. Både for de 200.000 brukerne i København som har tatt Uber til seg, og for de sjåførene som har fått en inntekt fra Uber, sier partiets næringspolitiske talsmann Joachim B. Olsen.