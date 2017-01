Vi blir mer og mer vant med å dele. Det tilbys hundrevis av rom, hus og hytter på Airbnb i Norge.

Det er over 400 biler til leie på Nabobil.no bare i Bergensområdet. Over 1400 i Oslo-området. Det er 113 driller til leie over hele landet på Leieting.no.

Høsten 2014 åpnet transporttjenesten kontorer i Oslo. Påstanden om at de driver ulovlig virksomhet i Norge har levd like lenge.