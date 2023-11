Tyskland skal etablere nær 10.000 kilometer hydrogenrør

Tyskland vil legge til rette for 9700 kilometer rør for hydrogen innen 2032. Investeringskostnadene beløper seg til 20 milliarder euro. Nå skal en ny lov sørge for at arbeidet kommer i gang.

Planen er å utvikle et kjernenett av rørledninger for hydrogen. Dette skal forbinde havner, industri, lagringsanlegg og kraftverk. Det tyske næringsdepartementet og tysk forening for fjernrøroperatører (FNB) la denne uken frem et kart som viser hvordan nettverket skal se ut.

Rørnettet skal dekke hele Tyskland og koble tysk hydrogen til resten av Europa.

60 prosent av nettverket består av allerede eksisterende rør for naturgass. Resten vil kreve nye rørledninger.

Subsidierer hydrogen i 20 år

Forslaget til ny lov ble presentert av næringsminister Robert Habeck denne uken. Loven skal legge til rette for at utbyggingen kan starte raskt. Planen er at hydrogen skal gå i rør fra 2025. Regjeringen må også sørge for finansiering, og tanken er at bruken av rørinfrastrukturen skal finansieres av brukerne på sikt.

Det legges imidlertid opp til at bruken må subsidieres de første 20 årene, ettersom det vil ta tid før det blir volum i kundemassen. Subsidiene skal derfor sikre at hydrogen kan kjøpes til overkommelige priser. På sikt vil det styrke utviklingen av Tysklands hydrogenøkonomi.

Rørledningsnettet utvikles for øvrig med tanke på tilkobling til andre europeiske land.