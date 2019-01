Tyske U-36 er på vei til Bergen for å starte et tettere ubåtsamarbeid med Norge

Norske og tyske myndigheter er i forhandlinger med ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) om nye felles ubåter.

Det er fortsatt sju-åtte år til de første 212CD-ubåtene kan bli levert. Men allerede nå er sjøforsvarene i Tyskland og Norge i ferd med å knytte tettere bånd på ubåtsida.

De kommende fem månedene skal Deutsche Marines mest avanserte ubåt operere fra Haakonsvern.

Klokka 13 onsdag forlot U-36 hjemmebasen Eckernförde, like nordvest for Kiel, og satte kurs mot Bergen. Den tyske marinen påpeker at avtalen om tettere tysk-norsk samarbeid nå skal fylles med innhold.

U-36 til kai hjemme i Eckernförde. De neste fem månedene blir basen Haakonsvern. Foto: Deutsche Marine

Flere øvelser

– Det sender et sterkt signal og er en milepæl for det tysk-norske ubåtsamarbeidet, uttaler Timo Cordes, som er sjef for 1. ubåtskvadron, i en pressemelding.

U-36 skal operere fra Haakonsvern og delta i flere internasjonale øvelser fram til juni. Blant annet den britiske «Joint Warrior» og i forbindelse med allierte sjøstyrker som deltar i «Flag Officer Sea Training» (FOST), også dette organisert av Royal Navy. Ifølge Deutsche Marine skal de også bruke oppholdet i Norge til testing av ubåtsjefkandidater og torpedofyringer.

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, har forberedt en tale til et arrangement etter at tyskerne har ankommet. Også han trekker fram at det er et viktig internasjonalt symbol at U-36 nå er deployert til Norge og at alle ubåtens planlagte øvelser vil gjennomføres med utgangspunkt i Haakonsvern.

Han påpeker at det strategiske partnerskapet med Tyskland ikke bare er viktig i anskaffelsen, men også i samarbeidet de legger opp til i hele levetiden, i styrkeproduksjon og i operasjoner. Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, på broen til KV Andenes. Foto: / Forsvaret – Valget av Tyskland som samarbeidspartner opplever jeg som fornuftig. Vi kjenner dem godt fra før, og samarbeidet begge lands ubåtvåpen har med hverandre, vil være en av suksessfaktorene, uttaler Stensønes. U-36 er den sist bygde i 212A-klassen. Den ble sjøsatt 6. mars 2013 og døpt to måneder senere. Deretter var det månedsvis med testing i Eckernfördebukta før ubåten i 2015 dro til verftets base i Kristiansand for flere sjøprøver, blant annet i Norskerenna. Den ble operativ mot slutten av 2016. Det blir to ubåtklasser samtidig: Her sjøsettes en ubåt i Ula-klassen for siste gang

Driftsorganisasjon i Norge

Det er nå to år siden det ble klart at Norge skal samarbeide med Tyskland om å ta fram en ubåt som skal erstatte de seks ubåtene i Ula-klassen, som ble faset inn i 1989-1992. Planen at Tyskland og Norge skal ha henholdsvis to og fire av den oppgraderte ubåtklassen 212 Common Design (CD) fra det tyske verftet thyssenkrupp Marine Systems (tkMS).

Norge og Tyskland mottok 30. oktober i fjor tilbudet fra tkMS. Det er Forsvarsmateriell (FMA) som skal stå for kjøpet sammen med den tyske søsterorganisasjonen Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw).

Ifølge Forsvarsdepartementet pågår det nå en grundig, felles evaluering av tilbudet. Også de ventelig krevende forhandlingene med verftet gjøres i fellesskap, og målet er å inngå kontrakt i løpet av året. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på over 42 milliarder kroner.

U-36 i Oslo i 2017. Bilde: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

Det strategiske partnerskapet omfatter ikke bare anskaffelsen av identiske ubåter, men også et samarbeid om utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene. I fjor høst ble en omfattende såkalt «Program Arrangement» for ubåtsamarbeidet signert.

Ifølge Forsvarsmateriell er dette en ytterligere konkretisering av det tysk-norske forsvarssamarbeidet, og en videreføring av den overordnede MoU-en som er inngått etter at partene i februar 2017 ble enige om å anskaffe felles ubåter. Her forplikter Tyskland seg blant annet til å utføre deler av planlagt vedlikehold på noen av sine ubåter i Norge. Driftsorganisasjonen skal bemannes av begge nasjoner og skal holde hus på Haakonsvern.

Tar fram ny ubåtteknologi

Det samarbeides også industrielt og på forskning og utvikling.

1. desember i 2017 ble Tyskland og Norge enige om å videreutvikle et felles missil basert på Naval Strike Missile (NSM). «En langsiktig evolusjon» er beskrivelsen produsenten Kongsberg selv bruker. Tyskland kjøper inn NSM til sine eksisterende fregatter og kommende seks multirollefregatter MKS 180 fra 2023.

Det nyetablerte selskapet kta Naval Systems, som Kongsberggruppen eier sammen med tkMS og deres datterselskap Atlas Elektronik, jobber nå med neste generasjon kampsystem.

Når det gjelder FoU ledes dette an av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen der Bundeswehr, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71) som jobber med å ta fram ny ubåtteknologi, herunder litiumionbatterier, missiler, minemottiltak og undervanns terrengnavigasjon.

U-32, som var den første ubåten i 212-klassen og ble tatt i bruk 19. oktober 2005, i Bergen i høsten 2016. Foto: Fotograf Morten Wanvik AS

Tyskland skal etter planen motta ubåt nummer tre og seks i 212CD-byggeserien for å sikre identisk konfigurasjon. Det legges opp til samarbeid gjennom hele ubåtenes levetid. Både marine til marine, og gjennom felles teknisk levetidsforvaltning og oppdateringer — ting som kan være vanskelig å gjøre alene som liten nasjon.

Den første ubåten kan være klar cirka sju år etter at den bestilles.