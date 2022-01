TU-leserne spår høyere oljepris og flere elbiler – men verken hydrogenfly eller værrekorder

Tradisjonen tro har TU invitert leserne til å se inn i spåkula og svare på hvordan det vil gå i 2022 på en del av områdene vi skriver om. Denne gangen var det 33 spørsmål man kunne gjette på – eller forutse. Svaret får vi ved årsskiftet.

I det fleste svarene helte flertallet av leserne i den eller andre retningen, men på noen spørsmål var det nesten 50/50: Det er omtrent like mange som tror og tviler på at Stortinget blir hacket igjen i løpet av året, at EU vil gjøre et vedtak om å slutte med sommertid, at Forsvaret får levert nytt bærbart luftvern, at den lovede bredbåndsmilliarden kommer i statsbudsjettet, at bitcoin ligger på over 50.000 dollar 1. desember og at byggeforskriftene får krav om ombruk.

Tviler på hydrogenfly

Vi hadde to spørsmål om flytrafikken, begge var de som færrest har tro på. Går Norwegian konkurs før 15. desember? 89 prosent svarte nei på det. Og vil SAS annonsere planer om en konkret, kommersiell flyrute som helt eller delvis skal fly på hydrogen i løpet av året? Nei, 87 prosent har ingen tro på det. Men hydrogenteknologien er under utvikling, her kan du lese mer om en britisk satsing på passasjerflyet Fly Zero.

87 prosent tror heller ikke vi får ti sammenhengende måneder uten nasjonale koronatiltak.

Kan det være tid for å slå dagens nedbørsrekord i Bergen eller sette ny varmerekord i landet? Nei, flertallet tror ikke dette blir noe rekordår på værfronten.

Tror på teater-støtte

Et spørsmål om både bygg, kultur og penger topper ja-listen. Nationaltheatret skal oppgraderes, og Statsbygg leverer revidert forprosjekt nå i januar. Vil Stortinget deretter bevilge nødvendige midler til detaljprosjektering? 82 prosent svarer ja på det.

80 prosent tror det blir registrert flere nye elbiler i år enn i fjor. Dette spørsmålet har vi stilt flere år på rad, og både lesernes tro på det og fasiten har vært ja hver gang – de to siste årene har det vært 75 prosent som har spådd det. Her kan du lese mer om 17 elbiler som ruller inn på det norske markedet i 2022.

Spørsmålet om det blir gjort et drivverdig olje- eller gassfunn på norsk sokkel i år var det 74 prosent som svarte ja på. Det første funnet ble gjort allerede før fristen for å svare på oppgaven var gått ut, og det kan se ut til at fasiten ble klar samtidig.

Det er også et klart flertall som regner med at oljeprisen kommer over 90 dollar, at det vil bli behandlet søknader om vindkraft på land i Norge, at det blir redusert byggevirksomhet, at Forsvaret selger noen Sea King-helikoptre og at de første havbrukstillatelsene til havs blir innvilget.

Fasiten får vi om drøyt 11 måneder.