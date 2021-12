Etter over 1800 svar står én vinner alene på toppen

Hele 1818 lesere svarte på TUs spåkule for 2021. (Her kan du se fasiten).

Med så mange svar risikerer man også å få svært mange vinnere. Men ikke i år: Egil Tostensen står helt alene på toppen av pallen, med nestemann to poeng bak.

– Jeg skulle heller levert lottokupong, ler Tostensen på telefon fra Sandnes, hvor han er electrical supervisor i et oljeserviceselskap.

Generell nysgjerrighet kan ha gitt Egil Tostensen topplassen. Foto: Privat

Liten tro på Nikola

Tostensen er elektrikerutdannet, jobber mye med automasjon og er generelt interessert i all teknisk informasjon. Dermed passer det bra at premien er ett års abonnement på TU Ekstra.

– Jeg er nysgjerrig av natur og leser mye om alt mulig. Det har jeg alltid gjort, sier Tostensen.

Vinnere av spåkula 2021 1.plass: Egil Tostensen 2.plass: Øystein Rushfeldt 3.plass: Odd Arne Østvang, Svein Grøndalen, SBH, Sondre Nordseth, Jens E. Waage, Robert, Hans P. Sønju, Eivind Gramme, Frants Gundersen, Jim-Åge Pedersen, Alfred, Christian Lied, Erlend Holand Kolstø, Egil Simones, Johanna Roaldset Se fasiten her

Da TU snakket med Tostensen, sto fortsatt ett spørsmål ubesvart: Ville Nikola faktisk levere en elektrisk lastebil i løpet av 2021? Spåmannen fra Sandnes hadde ikke troen. Men like før jul ble det levert to lastebiler til en kunde i California.

For resultatet av konkurransen hadde det ingenting å si: Tostensen var vinneren uansett.

– Fabelaktig med fusjonsenergi

Bare ett poeng bak finner vi et kjent navn for noen av TUs lesere, nemlig Nussir-direktør Øystein Rushfeldt i Alta.

– Dette var veldig kult! Jeg er veldig opptatt av disse temaene og leser ofte TU.no, sier en glad sølvmedaljevinner.

Uoppfordret trekker han fram hvilket spørsmål det var surest å bomme på: Equinor investerte faktisk mer penger i fusjonsenergi i 2021.

– Det er jo fabelaktig. Virkelig stort! Det er urealistisk å tro at vind og sol kan løse overgangen til fornybarsamfunnet på 10-15 år. Man greier ikke å øke produksjonen i verdens gruver så mye så fort. Jeg tror fusjonsenergi blir veldig viktig på lang sikt. I mellomtiden må vanlig atomkraft inn i energimiksen, sier Rushfeldt.

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt ble nest beste spåmann i TUs konkurranse. Foto: Nussir

Heier på atomkraft

Han peker på at Finland åpner et nytt atomkraftverk nå i januar.

– Det gjør de ikke fordi de er uintelligente eller ikke forstår risiko, men de forstår det energibehovet vi har og har et fornuftig forhold til risiko, mener Nussir-direktøren.

Han er også veldig glad for å få rett i at Yara fikk støtte til å elektrifisere ammoniakkproduksjonen sin i Porsgrunn.

– Det er en veldig kul sak. Havvind, hydrogen og ammoniakk må til for å få til energi-omstillingen. Ammoniakk og hydrogen kan bli aktuelt både for skip, fly og gruvemaskiner, tror Rushfeldt.

– Ingen grense for strømprisen

Han var også blant mindretallet som fikk rett i at oljeprisen ville passere 70 dollar fatet i løpet av året.

– I neste spåkule spør vi om timeprisen på strøm vil passere 10 kroner. Hva tror du?

– Slik situasjonen er nå, er det nesten ingen grense for hvor høy prisen kan bli. Folk må ha varme, og når det nå er mangel på energi, vil prisen gå oppover helt til fabrikker stenger ned, slik vi har sett at Yara har gjort.

Det bringer Rushfeldt over på et tema som ligger hjertet nært:

– Derfor må vi være villige til å bygge ut energikapasitet. Alternativet er å gå tilbake i levestandard.

Folk vil ha høy levestandard og nye elbiler, da er gruvedrift og atomkraft nødvendig. Dette er ting som politikere ikke liker å snakke om, men som jeg synes det er kult å sette seg inn i, sier Rushfeldt.

TUs sjefredaktør Jan M. Moberg skulle gjerne sett at Norge bygde ut mer vindkraft på land. Her i motorsagduell med journalist Odd Richard Valmot. Foto: TU

TU-redaktøren fortørnet over vindkraft

TUs sjefredaktør Jan M. Moberg kom på en 473.-plass, som han deler med 250 andre respondenter.

– Jeg bommet grovt regnet på hver fjerde spådom. Det må jeg si meg fornøyd med, sier Moberg.

Også han er positivt overrasket over at Equinor har investert i fusjonsenergi:

– Selv om jeg spådde det, antok jeg det slett ikke. Jeg er mest fortørnet over at vi ikke har fått flere konsesjoner for vindkraft på land her hjemme. Det trenger vi sårt, og det kan gi oss gode inntekter, sier Moberg.