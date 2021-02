Nikola viser at deres elektriske lastebil er klar for veien

Alt var fryd og gammen da selskapet i 2016 viste frem sin brenselcellelastebil Nikola One. Konsernsjef Trevor Milton forsikret da at prototypen var kjørbar. Men i fjor hevdet anonyme kilder at lastebilen den gangen manglet både brenselceller, motorer og girkasse. Milton gikk til motangrep, men i september i fjor ble han fortsatt tvunget til å trekke seg som administrerende direktør og styreleder i Nikola.

Da skandalen sprakk var selskapet verdsatt til rundt 290 milliarder norske kroner, men før året var omme kunngjorde General Motors at de ikke lenger hadde til hensikt å kjøpe 11 prosent av Nikola – og GM ville heller ikke bygge pickupen Badger.

Aksjekursen, som en gang var på 93,99 dollar, hadde lagt seg ned på 21,50 dollar i februar i år, ifølge Investor Place. Men dette betyr ikke at Nikola er nede for telling.

Nikola har fortsatt sitt joint venture med Iveco, som har utviklet den kommende batteridrevne lastebilen på fabrikken i Ulm, Tyskland. Der er produksjonen av Nikola Tre BEV ment å starte i 2021 – og alt ser ut til å gå etter planen.

Nikola har gitt ut en ny video

Selskapet har tidligere kunngjort at modellen vil ha en modulær batteripakke på opptil 720 kWh, og nå blir flere detaljer avslørt. Det rapporterer Inside EVs. Blant annet vil maksimal rekkevidde være 400 km, og systemet leverer 480 kW med maksimalt dreiemoment på 1800 Nm.

Lastebilen er tilgjengelig med tre eller to akslinger med en maksimal vekt på 18–26 tonn.

Nikola har tidligere lansert en videoserie om Tre, der introduksjonsklippet viste hvordan de første 14 prototypene ble transporteret fra havnen i Baltimore til Arizona i desember.

Nå har selskapet gitt ut en ny video som viser at lastebilen blir kjørt på en testbane i Phoenix i slutten av 2020. Se klippet nedenfor.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.