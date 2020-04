TU-journalist Erik forklarer hvordan krigen mot bakteriene har negativ effekt for kampen mot korona

For fem år siden begynte journalist i TU.no, Erik Martiniussen, å interessere seg for bakterier. Det startet som en reportasje, men forlaget ville ha mer. Det har det blitt, og nå foreligger resultatet i form av boka «Krigen mot bakteriene».

Boka: Krigen mot bakteriene Foto: Forlaget Press

De fascinerende organismene som er over alt inni oss og i omgivelsene våre, har mange veldig ulike egenskaper. Vi hadde ikke klart oss uten dem, men noen skaper enorme problemer. I dag er det koronaviruset vi bekymrer oss for, og det skal vi. Martiniussen mener at i noen land får viruset god hjelp av resistente bakterier som driver opp dødstallene. I Italia, Spania og i andre land har resistente bakterier så å si flyttet inn på sykehusene, og de er ekstremt vanskelig å bli kvitt. Heller ikke i landbruket står det bra til. Da hjelper det ikke alltid at man holder korona i sjakk når de slemme bakteriene kommer i tillegg.

Nå får vi uttelling for at vi har vært svært restriktive med bruk av antibiotika i Norge, både i helsevesenet og i landbruket. I dag snakker vi med Erik om hans store interesse for våre ørsmå medbeboere her på jorda.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett. Produsent er Sebastian Storvik.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

Mer podkast fra Teknisk Ukeblad Media

Hør gjerne også vår søsterpublikasjons nye podkast Dobbeltklikk. En podkast om IT, av Digi.no.