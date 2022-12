TU forklarer: Slik startet kollapsen av Tretten bru

Fredag offentliggjorde Havarikommisjonen at de er et stort steg nærmere å løse Tretten bru-mysteriet: Brukollapsen begynte da en diagonalstav i limtre rev seg løs fra metallplatene og -dyblene den var festet i ved et knutepunkt. Bruddformen kalles blokkutriving. Blokkutrivningen kom som følge av en betydelig overbelastning sammenliknet med bruas lastpåvirkning og bæreevne, vurderer Havarikommisjonen.