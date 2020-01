TU besøker verdens nest største termiske solkraftverk i Californias ørken

Mojave-ørkenen, California: Hundretusenvis av speil reflekterer solstrålene mot tre tårn i Mojaveørkenen i California. Varmen fra de reflekterte solstrålene varmer opp magasinene i tårnene, som så genererer kraft - også lenge etter solen har gått ned.

Den totale kapasiteten på 392 MW gjorde Ivanpah til verdens største termiske solkraftverk da det ble bygget i 2014. I fjor ble Ivanpah forbigått av Noor Power Station, som ligger omtrent midt i Marokko.

Prosjektet har imidlertid hatt sine utfordringer. Blant annet måtte det skaleres ned noe fra sin originale plan på grunn av en truet ørkenskilpadde.

Det har også vært frykt for at fugler som kommer inn i de konsentrerte refleksjonsstrålene, regelrett brenner opp. Lyset fra de kraftverkets 347.000 speil tiltrekker insekter. Insektene er fuglemat, og dermed lokkes fuglene inn dødsfellen. Mange av fuglene brennes mens de flyr over anlegget. Lufta kan nemlig holde en temperatur på opp mot 540 grader celsius, ifølge Wall Street Journal.

Størst kritikk har kanskje likevel kommet som en følge av at kraftverket må bruke gass for å opprettholde temperaturen i de saltholdige varmelagrene gjennom hele døgnet.

Vi tok en stopp ved Ivanpah for å oppleve det gedigne solkraftverket på (ganske) nært hold.