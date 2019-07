Trygg Trafikk frykter flere dødsfall hvis det blir færre fotobokser

Samferdselsministeren ba nylig Statens vegvesen og politiet om å gjennomgå fotoboksene på norske veier med mål om at det skal bli færre, skriver P4.

Dale har tidligere uttalt til NRK at han vil minke bruken av fotobokser som måler gjennomsnittsfart, og at de i fremtiden bare skal bli installert ved behov.

Overvåking

– Det er et element av overvåking i dette. Derfor har vi prinsipielle betenkeligheter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Motor.

Regjeringen har allerede valgt å droppe gjennomsnittlig fartsmåling i Ryfast-prosjektet i Rogaland.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk frykter konsekvensene.

– Å fjerne fotobokser kan føre til flere drepte og hardt skadde i trafikken, sier Johansen.

Han viser til undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som viser at antallet trafikkdødsfall og hardt skadde blir halvert der det er snittmåling.

Organisasjonen har tidligere også bedt om at det blir installert fartssperrer i bilene.

737 mistet lappen

Totalt er det 448 fotobokser i Norge, ifølge Statens Vegvesenets veikart.

De siste fem årene har 930 millioner kjøretøy passert landets fotobokser. I fjor mistet 737 personer lappen etter å ha blitt tatt i fotoboks. Samme år ble det innbetalt over 196 millioner kroner i bøter fra fotobokser, noe som er en nedgang fra 246 millioner i 2017.

Bare rundt halvparten av dem som ble fanget opp av kameraene, fikk forelegg, mistet lappen eller ble anmeldt. Alle som bor utenfor Norden, slipper også unna, fordi det er for krevende å kreve inn pengene.

Mange fotobokser er ute av drift i lange perioder. Blant de 25 fotoboksene der flest bilister ble tatt i 2018, strekker driftstiden seg fra under 1.000 timer til rundt 7.500 timer i året – det vil si fra under 3 til over 20 timer i døgnet.