Halvparten av dem som blir tatt, slipper unna fotoboks-bot

I fjor ble det knipset drøyt 124.000 bilder av bilister som kjørte for fort forbi en fotoboks, skriver Dagbladet. I tillegg kommer drøyt 16.000 bilder av sjåførene som ikke overholdt fartsgrensen der det er såkalt streknings-ATK, altså at man måler gjennomsnittsfarten over flere kilometer.

Men bare rundt halvparten av dem som ble fanget opp av kameraene, fikk forelegg, mistet lappen eller ble anmeldt. 70.000 slapp unna.

– Noen ganger er bildene rett og slett for dårlige til at vi kan se hvem som kjører. I tillegg er det et krav at fotolinjene som er frest ned i veien er synlige, slik at vi kan se at forhjulet på bilen er innenfor målesonen, sier enhetsleder Vivi-Ann Haukås i politiet.

Alle som bor utenfor Norden, slipper også unna, fordi det er for krevende å kreve inn pengene. En annen gruppe som blir fotografert ofte, men som av naturlige årsaker slipper bot, er utrykningskjøretøyer.

I 2018 fikk staten inn 198 millioner kroner i bøter takket være fotoboksene.