60 prosent av Frankrikes fotobokser er blitt sabotert

De Gule vestene mener at Frankrikes planlagte hastighetsnedsettelse er en metode som har til hensikt å melke innbyggerne med bøter. I kjølvannet av protestene har omkring 60 prosent av landets fotobokser blitt vandaliserte.

Førsøkene på å få orden på Frankrikes gjeldsbelastede statsapparat provoserte landsbygda – og svaret ble de Gule vestene. I november i fjor startet de med sine første demonstrasjonene, og da som en reaksjon på presidentens planlagte økning av bensin- og dieselavgiftene. De hevdet at den rammet de innbyggerne som allerede hadde dårlig kjøpekraft, og omfanget av protestene tvang til slutt Emmanuel Macron å utsette avgiftsøkningen.

Oppmuntret av slike resultater har demonstrasjonene fortsatt, og retter seg nå mot en rekke sosiale og økonomiske forhold. Men des Gilets jaunes protester har blitt stadig mer voldsomme, og vandalismen er ikke bare en del av selve demonstrasjonene.

Nå har omkring 60 prosent av Frankrikes rundt 3200 fotobokser blitt vandaliserte eller helt ødelagte, og det hevdes at dette er utført av tilhengere av de Gule vestene.

Senker toppfarten

Fra og med 1. juli kommer Frankrike til å senke toppfarten på veier med to filer fra 90 til 80 km/t; en beslutning som vil gjelde cirka 400.000 km vei i landet.

Det offisielle målet har vært å spare 350–400 liv årlig og samtidig redusere utslippene med 30 prosent. Men opinionsundersøkninger viser at 74 prosent av befolkningen er imot hastighetsnedsettelsen – og mange anser at den egentlige hensikten ikke er å øke trafikksikkerheten, men at det snarere er en metode for at staten skal øke inntektene sine i form av bøter. Det store antallet fotobokser har også vært med som et punkt på des Gilets jaunes lange liste over statens urettferdige handlinger overfor innbyggerne.

Vandalismen mot kameraene dreier seg om alt fra at de har blitt dekket med nettopp en refleksvest eller en søppelpose, eller at det har blitt sprayet maling over kameralinsen. Andre kameraer har blitt brent opp, blant annet ved at noen har plassert et traktor- eller lastebildekk med bensin i rundt stolpen og tent på.

Nytt superkamera

Regjeringen liker slett ikke dette.

– Jeg har sett idioter legge ut fotos av seg selv ved siden av en ødelagt fotoboks i sosiale medier. Jeg håper at de aldri vil oppleve den tøffe virkeligheten dødsfall i trafikken innebærer, sier Frankrikes innenriksminister Christophe Castanet.

Kostnadene for å reparere fotoboksene er alt fra noen tusenlapper og opp til omkring millionbeløp for de dyreste enhetene. Pengene skal hentes inn fra råkjørere, men problemet er at Frankrike fra 2004 har overlatt mesteparten av hastighetsovervåkningen til kameraene.

Resultatet av at overvåkningen har blitt slått ut, er at bilistene kjører raskere – regjeringens statistikk for desember viser en generell hastighetsøkning på 20 prosent for hele landet.

Men nå har myndighetene begynt å teste et nytt avansert kamera som skal være vanskeligere å sabotere, og som dessuten er plassert på en cirka fire meter høy stolpe. 6000 av dem skal være utplasserte innen 2020.

