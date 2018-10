De er vanskeligere å kollisjonsteste enn fossilbiler. Nå åpnes et eget testsenter for å krasje elbiler

Kollisjonstesting er en viktig del av bilutvikling, noe som også gjelder elbiler. Det må tas spesielle hensyn, ettersom batteriet potensielt kan ta fyr etter en kollisjon, og det kan tenkes at en skade kan føre til at karosseriet har blitt spenningssatt.

Engineeringselskapet IAV har nå åpnet det første kollisjonstestsenteret for elbiler i Grossmehring nær Ingolstadt i Tyskland, skriver Automobilwoche.

Her skal de simulere kollisjoner av kjøretøy med store batterier. Testingen gjennomføres på bestilling fra bilprodusentene, og meningen er at de skal kunne verifisere at bilene oppfyller alle eksisterende og kommende sikkerhetskrav i Europa og USA.

Krever spesialkompetanse

IAV har fasiliteter hvor de kan teste elbilbatterier. Foto: Max Lautenschläger/IAV

Til det trengs personell med spesialkompetanse, og da særlig elektrikere, forteller IAVs leder for kjøretøysikkerhet, Thomas Papenheim til avisen. Elbiler må ikke bare være sikre personer i kjøretøyet. Det skal heller ikke være store skader på batteriet etter en kollisjon, og strøm skal ikke gå steder det ikke skal være strøm.

IAV har derfor bygget en spesiell nedkjølingstank kjøretøyet kan plasseres i etter kollisjon. Dette fordi et skadet batteri potensielt kan oppleve det som kalles «thermal runaway» - kort sagt at temperaturen øker ukontrollerbart slik at en brann kan oppstå.

Krasjede kjøretøy taues ut av hallen testingen gjennomføres i så snart de er krasjet. De har utviklet et spesielt kjøretøy som skal frakte elbilene fra kollisjonshallen til avkjøling.

Opp mot 50 prosent dyrere tester

Bilene kan også fraktes rett til et eget rom hvor blant annet temperaturutvikling kan overvåkes over tid.

Ifølge Papenheim er det betydelig dyrere å kollisjonsteste elbiler enn konvensjonelle biler. Forberedelsene og oppfølgingen er mye mer kompleks, og gjør at disse testene tar mellom 30 og 50 prosent lenger tid.

Et eget senter kan gjøre at prosessen enklere.

At det første senteret for kollisjonstesting av elbiler åpnes nå, betyr selvsagt ikke at elbiler ikke er kollisjonstestet før. Testene gjøres vanligvis i ved kollisjonstestingslaboratorier hvor også andre biler testes.

Kollisjonstesting gjøres i flere av utviklingsstadiene til en bil. Papenheim anslår at noen bilprodusenter krasjer opp mot 1000 biler i året.

Kollisjonstester som gjennomføres av for eksempel Euro NCAP kommer utenom, da slike kollisjonstester som skal gi en sikkerhetsrating gjennomføres av uavhengige parter.

Nissan Leaf ble tidligere i år testet i Euro NCAP. Den fikk da toppscore, fem av fem stjerner.