Trump vil redde kinesisk mobilprodusent

"President Xi og jeg samarbeider for å hjelpe det svære kinesiske telefonselskapet ZTE tilbake på fote. Altfor mange jobber tapt i Kina. Handelsdepartementet har fått beskjed om å få det gjort", tvitret Trump søndag, ifølge New York Times.

Ulovlig handel

Trump lanserer sin redningsaksjon flere uker etter at hans eget handelsdepartement straffet ZTE for ulovlig handel med Iran og Nord-Korea.

ZTE måtte stenge flere avdelinger etter at amerikanske firmaer fikk forbud mot å selge deler, inkludert mikrochips, til selskapet, som er Kinas største produsent av smarttelefoner.

Selskapet hadde allerede i fjor godtatt en bot på 1,2 milliarder dollar, men etter at de amerikanske sanksjonene ble innført, har det slitt for å opprettholde produksjonen.

ZTE har 75.000 ansatte og virksomhet i 160 land. I USA er ZTE den fjerde største leverandøren av smarttelefoner etter Apple, Samsung og LG, men på grunn av sikkerhetshensyn bruker ingen av USAs teleselskaper teknologi fra ZTE.

USA undersøker også om Huawei har brutt amerikanske sanksjoner mot Iran, Nord-Korea og andre land. Huawei er langt større enn ZTE og mye mer avgjørende for kinesisk industri.

Trumps initiativ for å redde ZTE oppfattes som et forsonlig utspill midt i en bitter handelskonflikt mellom de to landene, utløst av Trumps krav om mer rettferdig handel.