Det er billigere å produsere denne elektronikken i Trøndelag enn i Kina

På skrivebordet til Lars Erik Gjervan ligger kretskort, plastbokser og verktøy. Han er daglig leder i trondheimsfirmaet SafeBase som utvikler teknologi innen sanntidsovervåking. Alt fra hardware til software lages her.

Teknologien brukes i første rekke av tele- og kraftbransjen. Systemet er i stand til å håndtere store mengder data, alt utviklet med åpen kildekode.

– Åpenhet er vårt store kort. Vi er allergiske mot lukkede systemer, sier Gjervan.

Firmaet er også opptatt at alt skal utvikles og produseres i Trøndelag. Selve utviklingen skjer på kontoret i Trondheim i samarbeid med Norbit. Sammensetningen foregår hos Norbit på Røros, mens den oransje plastikk-boksen som beskytter de elektroniske komponentene lages av Microplast i Leksvik, en halvtimes båttur over fjorden fra Trondheim.

En tiendel av prisen

Ifølge Gjervan fører lokal produksjon til at de kan selge teknologien betydelig billigere enn hva som hadde vært tilfelle om de hadde samarbeidet med en fabrikk i Asia.

- Vi lette i Kina og Øst-Europa, men endte opp med Leksvik, Trondheim og Røros. For oss var det overraskende at det var billigere å produsere lokalt i Norge, sier han.

Ifølge Gjervan fører dette til at de kan levere utstyr langt rimeligere og raskere fordi de utvikler alt selv i Trøndelag.

– Det er interessant å bevise at det er billigere å produsere det vi lager i Trøndelag enn i Kina, sier Gjervan.

Før han bestemte seg for å starte SafeBase jobbet han for Telia med blant annet basestasjoner.

Kontorene i sentrum av Trondheim begynner å bli for små for SafeBase som i dag består av ti sivilingeniører og ingeniører i tillegg til daglig leder Lars Erik Gjervan. Foto: Havard Zeiner

I dag har SafeBase avtaler med nettopp Telia, samt kraftselskaper som TrønderEnergi og Voss Energi.

Framover ønsker de å komme inn på det maritime markedet. Målet er å komme inn i havbrukssektoren. Økonomisk har bedriften gjort suksess, og fra oppstarten i 2013 og fram til i dag har omsetningen økt fra 2,5 mill. til 18,5 millioner. Ifølge Gjervan er målet å omsette for 50 millioner kroner i 2020.

Sanntidsdata

På en stor skjerm demonstrerer Gjervan systemet. Med noen få museklikk får han opp et kart med oversikten over strømnettet i Trondheim. På nettbrettene får elmontørene beskjed om eksempelvis jordfeil i en blokk på Byåsen.

Safebase SafeBase er et teknologiselskap som holder til i Trondheim.

De utvikler teknologi for overvåking og varsling i sanntid.

Alt som utvikles lages i åpen kildekode (open source).

I oppstartsåret 2013 omsatte selskapet for 2,5 millioner kroner. Tre år senere, i 2016, var omsetningen på 18,5 millioner.

Systemet jobber i sanntid, og skal dermed være oppdatert til enhver tid. Ifølge Gjervan lagres all informasjon i henhold til det høyeste sikkerhetsnivået på dette området, også kalt tier 4. Gjervan sier det finnes konkurrenter som jobber med omtrent det samme som SafeBase, men så vidt Gjervan kjenner til, er det ingen som utvikler sin egen hardware.

Produktene fra SafeBase er blitt er meget populære, og Gjervan sier det er vanskelig å få levert nok.

– Per i dag er vi i manko på 200 bokser. Nye bokser skipes ut med en gang vi får dem inn, sier han.

Lars Erik Gjervan anslår at de i dag har kontakt med rundt 80 prosent av kraftselskapene i Norge.

Lurt å starte hjemme

SafeBase har fått god hjelp av UTProsjektet. Det er en arena med base i Trondheim som har fokus på internasjonalt salg og marked. UTProsjektet ble startet og drives av Willy G. Hernes og Vegard Strand.

Siden 2005 har de bistått 70 teknologibedrifter med å ekspandere internasjonalt. Hernes er stolt over hva SafeBase har fått til på kort tid. Han mener SafeBase sin suksess henger sammen med at de har bygd oppe hele virksomheten i Norge.

– Det som har vært en feilslått strategi for mange gründerselskaper her i Norge er at alle vil til utlandet for raskt, og gjerne langt hjemmefra. Går man for tidlig ut internasjonalt, uten å ha et godt fundament i hjemmemarkedet, er det fort gjort å pådra seg alt for store kostnader og forpliktelser, sier han.