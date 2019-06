Tror lade-toppene kan jevnes ut uten effekttariffer

NVE har regnet på hva som vil skjer hvis alle biler i Norge blir elektriske, og alle vil lade samtidig. Ifølge rapporten fra NVE snakker vi da om 11 milliarder i nettinvesteringer.

– Og det er bare personbilene. I tillegg skal ferger, busser, tungtransport og andre kjøretøy også bli elektriske, så dette er bare ett eksempel på utfordringene som ligger foran oss, sa NVE-direktør Kjetil Lund til Teknisk Ukeblad.

Derfor jobber NVE med å innføre effekttariffer; altså at det skal bli dyrere å bruke strøm på tidspunkt når belastningen på strømnettet er høy.

Kan løses uten effekttariffer

Norsk elbilforening er ikke uten videre positive til denne ordningen. De tror ny teknologi langt på vei kan løse problemet - uten effekttariffer.

Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk Elbilforening. Foto: Norsk Elbilforening

– Jeg tror man kan komme langt med systemet som finnes i dag. Kan hende trenger man et lite dytt for å ta i bruk nye løsninger, men det er ikke sikkert at effekttariff er løsningen, sier fagsjef Erik Lorentzen i Elbilforeningen.

For store ladeanlegg, som borettslag, har smarte ladeløsninger vært på markedet i cirka 2,5 år. For hjemmemarkedet kom de første smarte ladeløsningene som kan kobles til smarthus for omtrent et halvt år siden.

– Smarte ladeløsninger er ganske nytt. Man har så vidt begynt å levere dem i store volum, så dette vet vi mer om om ett år, sier Lorentzen.

Stadig flere lader om natta

NVE utredet effekttariffer i 2017, men på grunn av stor uenighet om modellen som ble skissert, vil det komme en ny høring om dette til høsten. Elbilforeningen er fortsatt skeptisk.

– Det er først nå vi har AMS med god informasjon om det som skjer i nettet. Det er en god idé å ha det før man vedtar tariffmodell. Løsningene finnes i dag, så dette handler om hva som skal til for at folk bruker dem.

De fleste elbiler kan forhåndsinnstille tidspunktet for lading, men hittil har man ikke hatt noe prisincentiv til å lade for eksempel om natta. Med de nye AMS-målerne kan man i større grad utnytte svingningene i strømprisen, slik strømselskapet Tibber tilbyr løsninger for.

Ifølge Elbilforeningens årlige medlemsundersøkelse, lader elbileierne i all hovedsak hjemme, på ettermiddag og natt. Undersøkelsene viser allerede at stadig flere velger å lade om natten.

90 prosent villig til å endre ladevaner

I spørreundersøkelser blant norske elbil-eiere har 90 prosent svart at de er villige til å flytte ladingen til natta.

– Folk er jo villige til å være smarte, sier Lorentzen.

Både DSB, NVE og Elbilforeningen oppgir at det er trygt å lade om natten så lenge man har egnet ladeutstyr.

Med en relativt lav strømpris, er det ikke sikkert at det man sparer på nattlading er nok til å endre vaner. Likevel tror Lorentzen at andre løsninger enn effekttariffer også kan ha effekt:

– I utlandet har man sett nabolagseffekter, og løsninger det folk får push-varsel om overlast i nettet og spørsmål om å plugge ut bilen.