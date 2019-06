Smart elbil-lading kan spare samfunnet for 11 milliarder

Fortsatt plugger de fleste elbileiere bilen sin i laderen når de kommer hjem om ettermiddagen, altså når strømforbruket allerede er på topp. I dag har Norge 240.000 elbiler, men hva skjer når alle bilene blir elektriske?

Det kan bli svært kostbart, ifølge en ny rapport fra NVE.

– Hvis alle lader samtidig, snakker vi om 11 milliarder i nettinvesteringer. Og det er bare personbilene. I tillegg skal ferger, busser, tungtransport og andre kjøretøy også bli elektriske, så dette er bare ett eksempel på de utfordringene som ligger foran oss, sier NVE-direktør Kjetil Lund til Teknisk Ukeblad.

Vil at smarte ladere skal flytte forbruk til natta

Det er DNV-GL og Pöyri som har modellert ulike fremtidsscenarier på oppdrag fra NVE.

Beregningene viser også at de enorme investeringene kan unngås fullstendig.

– Hvis man sprer ladingen utover hele døgnet, til tider når det er ledig kapasitet i nettet, kan man løse dette uten ekstra nettinvesteringer. Alle elbiler som selges i dag har teknologi for smart lading. Så det handler om å ta i bruk smartheten, sier Lund.

Dette kan gjøres med smarte ladere som selv styrer ladingen til timer med lavere strømpris og mer kapasitet i nettet.

Men NVE jobber også med et ris bak speilet: Effekttariffer. Altså at det skal bli dyrere å bruke strøm på tider hvor belastningen på strømnettet er høy.

I dag er betaler du samme nettleie, uansett når på døgnet du bruker strøm, for eksempel til elbillading. NVE ønsker å innføre effekttariffer for å flytte mer av forbruket vekk fra forbrukstoppene om morgenen og ettermiddagen. Illustrasjon: NVE

Ulik belastning - betaler det samme

Ove Flataker, direktør for reguleringsmyndigheten i NVE, har brukt nettopp elbiler som eksempel på hvorfor han mener effekttariffer vil være mer rettferdig:

– Det gis ingen signaler til husholdningene om å utnytte dagens nett effektivt. Disse to ladeprofilene betaler akkurat det samme i nettleie, men har helt forskjellig virkning på utnyttelsen av nettet. Det er et tankekors, sa Flataker på Energi Norges Vinterkonferanse i mars.

Han la til at de nye AMS-målerne for første gang gjør det mulig å gi incentiver til å spre forbruket, og la til at «det er viktig at vi klarer å kapitalisere på de 10 milliardene som er lagt ned i AMS».

NVE utredet effekttariffer også i 2017, men på grunn av stor uenighet om modellen som ble skissert, vil det komme en ny høring om dette til høsten.

– Det er dette effekttariffer handler om. Å gi incentiv til å bruke nettet på en effektiv måte. Det ble en del oppmerksomhet sist det var ute på høring, men de fleste er enige i at vi må prise effekt, det ligger fast, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

– Økt nettleie og store naturinngrep

I dag har Norge cirka 240.000 elbiler, og første kvartal i år utgjorde elbiler over 45 prosent av nybilsalget i Norge.

– Merker man problemer i nettet allerede?

– Meg bekjent har det gått fint til nå. Men det vil ikke fortsette å gå fint hvis hele bilparken skal fortsette å lade samtidig. Å bygge nett er dyrt for samfunnet, og det vil bety økt nettleie for folk og store naturinngrep, sier Lund.

– Vil det ikke være en viss skepsis mot å lade om natta?

– Kraftsystemet vårt går også om natta, og teknologien blir stadig bedre og tryggere. Så jeg tror dette vil løse seg på en god måte, sier Lund.