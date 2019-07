Trønderenergi har anmeldt motstandsleder og to andre vindkraftaksjonister

Trønderenergi har politianmeldt tre vindkraftaksjonister etter tre forhold som skal ha skjedd ved anleggsområdet i Nessadalen på Frøya, skriver Adresseavisen.

Blant de anmeldte er leder Eskil Sandvik i aksjonsgruppa «Nei til vindkraft på Frøya», opplyser selskapet til avisa.

Ifølge konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen, dreier de to av de tre anmeldte forholdene seg om mindre hærverk mot hengelåser ved anleggsområdet. Den siste går ifølge Laugen på at aksjonsleder Sandvik i begynnelsen av juli gikk innenfor sikkerhetssonen mens det pågikk sprengningsarbeid.

– Det er direkte farlig å gå inn å stille seg ved en armert sprengladning som skal sprenge fjell. Vi er redde for at folk skal komme til skade, sier Laugen.

Klarsignal fra Kommunaldepartementet

Kommunaldepartementet ga utbyggingen grønt lys i juni, etter at kommunestyret prøvde å gå tilbake på sitt eget tilsagn til vindkraftutbyggingen. Fylkesmannen underkjente kommunestyrets snuoperasjon.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til KMD å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sa kommunalminister Monica Mæland (H) i juni.

Aksjonslederen for vindkraftmotstanderne på Frøya benekter ikke overfor Adresseavisen at han var på anleggsområdet den aktuelle dagen. Sandvik sier han skulle dokumentere det han beskriver som miljøkriminalitet ved anlegget.

Vindkraftaksjonisten deler ikke Trønderenergis oppfatning av at det var en farlig situasjon, og håper politiet henlegger anmeldelsen.

Problemene på Frøya kan få andre konsekvenser. Banker TU snakket med i vår, advarte at kommuner som stopper en utbygging etter at den er vedtatt, øker uforutsigbarheten og kan skremme utenlandske investorer.

– Vi forstår at dette er vanskelig for kommunestyret. Som investor er vi likevel avhengig av forutsigbarhet. Å stoppe en utbygging etter at den er vedtatt gjør det uforutsigbart, sier konserndirektør for økonomi og finans i KLP, Aage Schaanning.

Kan bli søksmål mot privatpersoner

Trønderenergi mener de nærgående vindkraftmotstandere i byggeområdet gjør at byggearbeidet ofte blir forsinket.

– De stadige avbrytelsene koster oss store penger, og vi vurderer nå fremover å reise økonomiske krav mot enkeltpersoner. Vi kjenner identiteten til flere av dem som tar seg ulovlig inn i området, og disse risikerer nå å bli gjort personlig ansvarlig for de økonomiske tapene vi lider, sier konserndirektør Stig Tore Laugen for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi til Adresseavisen.

Laugen sier at det trolig vil dreie seg om krav i millionklassen.

– Vi håper virkelig at vi slipper flere slike episoder fremover, og at folk holder seg unna så vi får gjort jobben vår. Så på den måten håper vi at det kan være avskrekkende, sier Laugen.

TrønderEnergi har overfor TU tidligere i år varslet mulig søksmål også mot Frøya kommune, for de forsinkelsene helomvendingen i kommunestyret skal ha påført selskapet.