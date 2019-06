Kommunaldepartementet gir klarsignal til bygging på Frøya

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gått gjennom Fylkesmannens vedtak, og ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya. Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at Trønderenergi kan starte opp igjen arbeidet, skriver departementet i en pressemelding.

Og det vil skje så fort som mulig, ifølge Trønderenergis kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem:

– Det er gitt konsesjon for bygging av vindkraft på Frøya etter aktiv medvirkning fra Frøya kommune gjennom mange år, og det er ingen tvil om at vindparken skal bygges.

Vil unngå tvil i andre saker

Departementet har ikke tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men vurdert Fylkesmannens behandling av saken.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til KMD å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunalminister Monica Mæland.

I pressemeldingen står det at saken har reist spørsmål som er av betydning også for andre vindkraftprosjekter:

– Vi håper departementets behandling av saken kan bidra til at det ikke oppstår tvil i tilsvarende saker.

Vil sende «stor ekstraregning» til kommunen

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem. Foto: Trønderenergi

– Kommunaldepartementet har gjort en grundig gjennomgang av saken, og vi er glad for at den gjennomgangen bekrefter både fylkesmannens vedtak og det som var innstillingen fra Frøya kommunes egen advokat og rådmann i dette spørsmålet, sier Eidem i Trønderenergi.

Han mener forsinkelsene bare har skapt tapere, fordi det har gitt «en stor ekstraregning som må dekkes av noen».

– Det er dessverre sannsynlig at Frøya kommune vil lide økonomisk tap på grunn av dette, fordi vi blir nødt til å holde kommunen ansvarlig for de forsinkelsene som har oppstått på grunn av kommunens urettmessige vedtak om byggestopp, sier Eidem.