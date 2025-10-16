– Stad skipstunnel er en kostbar løsning på et problem som ikke finnes

– Jeg er glad for at regjeringa står fast ved at man skal øke CO 2 -avgifta i årene fremover, som planlagt, sier tidligere energiminister for Frp, Tord Lien.

I statsbudsjettet legger regjeringen opp til å trappe CO 2 -avgiften opp til 3400 kroner (2025-priser) i 2035.

– På en del områder går ikke kuttene fort nok. Samtidig tror jeg at så lenge man står fast ved de sånne store, viktige, bakenforliggende virkemiddel som CO 2 -avgiften, så bærer det i rett retning, sier Lien.

Mer penger til vindkraft-kommuner

Han er fortsatt medlem av Frp og jobber nå som direktør for eksterne relasjoner i Trønderenergi, som eier vannkraft og vindkraft.

Lien merker seg med interesse regjeringens forslag om å gi vindkraftkommuner kompensasjon allerede før kraftverkene er i gang.

– Jeg kan skjønne at for kommuner som kanskje har sagt ja til konsesjon, kan det være litt vanskelig å gå til velgerne og si at pengene kommer først 10–15 år senere.

– Så du er positiv til forslaget?

– Altså, jeg vet jo at hver gang man skal diskutere noe som helst skatte- og avgiftspolitisk med Finansdepartementet, så er det en fare for at hvis du gir dem lillefingeren, så tar de hele armen.

Har ikke tro på skipstunnel

Lien støtter også regjeringens beslutning om å skrinlegge Stad skipstunnel.

– Erna [Solberg], som var statsminister i min tid, brukte å si at vi må passe på at vi ikke løser problemer som ikke finnes. Jeg oppfatter på mange måter at Stad skipstunnel er en veldig kostbar løsning på et problem som ikke finnes.

Lien er dermed på kollisjonskurs med tidligere stortingskolleger som Bård Hoksrud og Terje Søviknes, som kjemper for å få skipstunnelen inn i budsjettet igjen.

– Man kommer seg forbi Stadhavet de fleste dagene i året. Både med hurtigruter og fraktfartøyer og større fiskefartøyer. Og jeg tror kanskje at vi har, både på Sunnmøre og andre steder i landet, mer fornuftige formål å bruke de milliardene på, sier Lien.

Stolt av CCS og vindkraft

