Trolig avgjørelse om Y-blokka før jul

Fredag ga plan- og bygningsetaten i Oslo tillatelse til riving av Y-blokka. Samtidig ba de Statsbygg vente med riving inntil Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin behandling av en omgjøringsbegjæring i saken.

Det kan trolig skje de i løpet av de nærmeste dagene, får Dagsavisen opplyst av statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

– Forventer at Statsbygg avventer

– Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken før jul, skriver sekretæren i en epost. Samtidig ber han om at bygget får stå inntil en avgjørelse er tatt.

– Departementet forventer at Statsbygg avventer departementets behandling av omgjøringsbegjæringen før noe igangsettes, skriver Hiim til avisa.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Umulig å oppfylle nye sikkerhetskrav uten å rive

TU fortalte tidligere i høst at krav til sikkerhet for regjeringsbygg gjør at ringveien like ved må senkes fem meter. Det er umulig uten å rive Y-blokka.

– Hvis Y-blokka blir bevart fører det til at vi ikke kan senke Hammersborgtunnelen, da kan vi ikke bygge noe regjeringskvartal på Hammersborg, sa sjefsingeniør Tore Kildal i Statsbygg til TU da.

Statsråd Mæland uttalte nylig at hun mente det ikke var kommet noen nye momenter som tilsa noen ny vurdering i saken. I slutten av november ble det klart at departementet likevel vurderer «nye momenter» som er spilt inn i forbindelse med rivingssaken.

Regjeringen har besluttet at alle regjeringsbyggene skal oppfylle de samme sikkerhetskravene. Det har ført at det er planlagt med en avstand på 75 meter fra åpen trafikk til bygg.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter.

Y-blokka sto ferdig i 1969. Det er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge.