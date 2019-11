Etter 50 år går det ubønnhørlig mot slutten for det senmodernistiske hovedverket

1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Det er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.

Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokka og de andre skadde bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.

Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygget ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.

Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.

Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokka, blant annet fra Riksantikvaren.

Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.

Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.

September 2018: Regjeringen legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.

Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.

Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokka.

November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivningsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen.

Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB