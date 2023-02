Tro kan ikke flytte fjell

Hele verden ser til Norge når det gjelder elbil. Vi er et foregangsland på elektrifisering, norske forbrukere har omfavnet elbilen. Våre erfaringer, på godt og vondt, er etterspurt også internasjonalt. Andre land vil lære av Norge. De vil vite hvordan de kan forberede seg på utfordringene.

Den massive medieoppmerksomheten vintertesten får både her til lands og internasjonalt forteller oss at informasjonen vi fremskaffer, er etterspurt og viktig.

For overgangen til elbil er ikke smertefri. Vi må tørre å snakke om det som ikke fungerer. Teknologien modnes i rekordfart, men enn så lenge er forbrukerne brukt som beta-testere.

Erik Lorentzen i Elbilforeningen skriver i sitt debattinnlegg i Teknisk Ukeblad at rekkeviddetesten til Naf ikke holder mål. Faktisk kalte han den «elendig» i Aftenposten. Lorentzen har visst holdt seg for god til å kommentere testen – frem til nå.

Hørt den før?

Ifølge Lorentzen er det godt nok kjent at elbiler bruker mer energi per kilometer om vinteren. ALLE vet jo at elbilene går kortere om vinteren. Alle vet at biler er bygget ulikt. Dette er jo ikke noe problem?

Den har vi hørt før – av bilbransjen.

Men hvorfor svarer da 45 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse fra Naf at de er skuffet over vinterrekkevidden?

Selv etter mange år med norsk elbilsuksess er ikke forbrukerne godt nok forberedt på hva som venter dem når de kjøper sin første elbil.

Visstnok er det også bilkjøpernes ansvar å sette seg godt nok inn i teknologien. Det har vi også hørt før, fra nettopp bilbransjen. Men det fordrer at denne informasjonen faktisk er tilgjengelig.

Vårt oppdrag

Så lenge elbilene markedsføres med rekkevidde testet i sommertemperatur, med en ladeeffekt du kun får deler av ladetiden, kommer behovet til å være der for å teste dem under praktiske, norske forhold. Det er Nafs oppdrag.

Og ja – testruta er tøff. Den består av litt bykjøring, landeveiskjøring, et lavt fjell, tre pauser innom bensinstasjonen for en beinstrekk og en pølse, litt motorvei og til slutt et litt høyere fjell.

Det er riktig at Hjerkinn er høyeste punkt, rundt 990 meter over havet. Litt senere i løypa treffer vi plassen Enden på Venabygdsfjellet, 910 meter over havet. Ikke akkurat en bakke egnet for å regenerere mil etter mil, som Lorentzen gir inntrykk av.

Sett passerspissen hvor som helst i Norge og tegn en sirkel på ca 400 kilometers radius. Du treffer et fjell. Om fjellet kommer etter 30 eller 300 kilometer, har lite å si. Om bilen taper batteriprosent i starten eller slutten av løypa, er ikke utslagsgivende hvis rekkevidden som leveres, uansett er 33 prosent kortere enn lovet.

Valgt med omhu

Da vi startet med denne testen for tre år siden, valgte vi rute med omhu. Testruta er den som ble den gylne middelvei av mange behov og ønsker. Er den perfekt? Nei. Vet vi det er krevende at stigningen er på slutten? Ja. Men den er representativ for den hytteveien mange bilister har i dag.

Til slutt landet vi på at det viktigste er at alle kjører den samme ruta, den samme dagen, under de samme forholdene. Da må alle kjempe seg opp de samme bakkene på like premisser.

Når to biler med samme WLTP-rekkevidden på papiret kan havne så ulikt at du ikke lenger kan skylde på sjåførforskjeller eller sporvalg, har vi kommet til bunns i problemet. Distansen mellom den markedsførte rekkevidden og virkeligheten kan være stor. Biler med oppgitt lengre rekkevidde kan stoppe lenge før de som i teorien skulle kommet kortere.

Bygg bedre biler

Kommer du ikke opp bakken, er vår klare oppfordring: Ikke klag på ruta, men bygg bedre biler. Og fortell åpent om hva forbrukerne kan vente.

Dette kravet burde Elbilforeningen også stille seg bak, om de står på forbrukernes side i denne overgangen.

Kunnskap gir trygghet, også når det gjelder elbil. Det hjelper ikke med 600 hurtigladere om forbrukerne tror de kan lade med høy hastighet, men får levert en helt annen ladefart enn ventet.

Vi skal fortsette å hamre inn budskapet. Ikke for å bremse overgangen til elbil, men for å sikre at flere blir trygge på valget og for å sikre at bilbransjen leverer den informasjonen forbrukerne har rett på.

Så får andre levere tester som viser hva som skjer med elbilen ved neste istid, slik det ble dokumentert i en nylig kuldekammertest. Vår oppgave favner bredere enn det.