Elbiler skuffer stort i vintertest av rekkevidde: Kun én av 29 bestod

Kun én av 29 biler kjørte mer enn 40 mil og hadde fortsatt 10 prosent igjen av batteriet da Naf testet rekkevidde på elbiler i det norske markedet: – Den praktiske rekkevidden er kortere enn det du ser på papiret, sier Nils Sødal i Naf.

Han jobber som kommunikasjonsrådgiver i interesseorganisasjonen for bilistene og mener bare de tøffeste elbilsjåførene kjører bilen ned til 10 prosent batterikapasitet når de er på tur.

Tesla på topp

I testen har Naf kjørt alle testobjektene helt tomme for strøm. De mener det er viktig å avdekke den faktiske rekkevidden på bilene som selges i det norske markedet.

– Tesla S, som kjørte lengst totalt, hadde også gjort det når det var igjen 10 prosent av batteriet, nemlig 440 kilometer, sier NAF-rådgiveren.

Deretter følger Nio ET7 (440 km), BMW i7 (365 km), BMW eDrive40 (350 km), Nissan Ariya (350 km), Hongqi e-HS9 LR Prototype (344,4 km), VoyahFree (343,2 km), Mercedes Benz EQE 300 (339 km), Volkswagen ID.5 Pro (327 km) og MG ZS EV (323,2 km).

Vinterrekkevidde dreper elbil-lyst

I januar gjennomførte Norstat en spørreundersøkelse hvor det viste seg at 45 prosent av norske elbilister er skuffet over rekkevidden på bilene vinterstid.

25 prosent oppga da at de ikke kom til å kjøpe elbil neste gang de skulle bytte bil.

– For mange er rekkevidde det første de ser på når de velger elbil. Og på vinterstid kan du risikere å tape store deler av kapasiteten. Dette skaper usikkerhet hos folk, sa Sødal da.

Naf påpeker at det ikke er anbefalt å tømme bilene for strøm i hverdagen. I testen har bilene vært fulladet, men ikke forvarmet.

Interesseorganisasjonen sier at det er lurt å forvarme bilen i laderen hjemme. Å starte med varmt batteri fra strømnettet gir ekstra rekkevidde, påpeker Sødal.

Han sier også at det er lurt å ha kjørt batteriet varmt før man lader langs veien. Et varmt batteri lader nemlig raskere enn et kaldt.

– Det er svært forskjellige løsninger for å skru på forvarmingen for optimal hurtiglading. Så finn ut hvordan det gjøres i din bil, sier Sødal.