Trenden er snudd: Nå saltes det mindre på norske vinterveier

Etter flere år med stadig mer salt på norske veier har trenden nå snudd.

Vinteren 2016/2017 ble det brukt 230.000 tonn salt på veiene, en nedgang på 35.000 tonn fra året før.

– Det er første gang vi ser en nedgang på flere år, bekrefter Kari Rune Lysbakken, i Vegdirektøratet.

Været har størst betydning

Vegdirektoratet har nettopp sammenstilt tallene, og jobber for tiden med å analysere tallene for vintermengdene.

– Den aller viktigste faktoren som påvirker behovet for vinterdriftstiltak og saltbruken, er jo været, sier Lysbakken.

Han legger ikke skjul på at etaten tror en del av tiltakene de har innført de siste årene også har hatt effekt.

– Vi har jobbet mye med salting og årsakene til at saltbruken har økt i flere år. Det er selvfølgelig mange faktorer som spiller inn og vi har jobbet aktivt med å få bedre kontroll på saltingen. Blant annet har det tidligere blitt innført krav i kontraktene om at entreprenøren i større grad skal dokumentere salttiltakene som gjennomføres, forteller han.

Etter flere år med økning i saltmengden gikk antall tonn veisalt endelig ned vinteren 2016/2017.

Endrer betalingsform

Etter at det de siste årene har vært en stor økning i både salt, sand og brøytekilometer satt Vegdirektoratet ned en arbeidsgruppe til å se på hvordan man kan redusere forbruket.

Det er blant annet innført faste dialogmøter mellom etaten og driftsentreprenørene hver 14 dag i sesongen og laget sjekklister for hvordan vintermengdene skal følges opp på disse møtene.

For kontrakter med oppstart i 2018 skal Statens Vegvesen i tillegg endre betalingsformen for vinterdriften. For vinterprosessene som salting og strøing av sand er det en kombinasjon av mengdebasert oppgjør og en fast sum. Fremover vil entreprenørene i stedet for oppgjør basert på antall tonn salt og sand få godtgjort per time de jobber.

– Det skal altså ikke lønne seg å salte mye, men å salte riktig, sier Lysbakken,

Han forteller at ingen av tiltakene vil gi full effekt umiddelbart, da etaten kun lyser ut 20 prosent av kontraktene hvert år, siden kontraktene stort sett har en varighet på fem år.

Les også: Disse 12 tiltakene skal redusere bruken av salt på norske veier

Stadig mer sand

Samtidig som saltbruken har gått ned, har bruken av sand på veiene våre fortsatt å øke.

Vinteren 2016/2017 ble det strødd med hele 930.000 tonn sand, en økning på 7,3 prosent fra vinteren før.

Lysbakken forteller at det ikke nødvendigvis er noen sammenheng mellom nedgangen i salt og økningen i sand.

– Det ble innført ny vinterdriftstandard fra 2013 med strengere krav til friksjon på veiene som sandes, det er nok blant annet dette vi ser resultatet av nå når det kommer til mengden sand som strøs ut på veiene våre, sier han.