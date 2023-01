Et nytt år gir nye muligheter. I disse tider starter mange i nye stillinger, andre skal over i nye prosjekter og atter andre er på vei ut i sin første jobb.

Som ny i et arbeidsmiljø må du få oversikt over alle de faglige arbeidsoppgavene, men også lære deg det sosiale spillet på jobb.

Men hvordan gjør du dette på best måte, og hvordan blir man likt når man er ny?

– Noen går rett inn i «oversharing»

– Den viktigste faktoren for å bli likt eller skape gode relasjonelle bånd på arbeidsplassen, er å være litt åpen og personlig, sier Per-Magnus Moe Thompson, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Thompson er også ansvarlig for Teknas lederutviklingsprogram GILA og er privatpraktiserende psykolog.

– Relasjoner hvor man bare er profesjonell, holder maska og aldri er sårbar, blir tomme og endimensjonale. Du skaper tjukkere bånd ved å være sårbar og by på deg selv.

For å bli kjent med kollegene er det viktig å ta initiativ, mener Thomson.

– Det handler om å våge litt, og prøve å finne anledninger til å åpne seg når det kjennes trygt å gjøre det. Folk er ekstremt forskjellige i hvor lett de åpner opp for andre. Noen går rett inn i «oversharing» og deler litt for mye informasjon, mens mange er veldig reserverte. Men den store fella er å ikke komme nær de andre over tid.

Ikke fokuser kun på det faglige

Ledelsesforskeren oppfordrer spesielt de fagorienterte til å utfordre seg sosialt når de starter i en ny jobb.

– Man bør ikke bare være opptatt av oppgaver, men også snakke om nære ting, råder han.

Per-Magnus Moe Thompson. BI. Foto: Eirik Helland Urke

– Om man er ny på et sted og ikke byr på seg selv, kan det bli veldig ensomt. Det kan også bli vanskeligere å få til det man skal på jobben. Man presterer bedre i team og i arbeidsmiljøer der det er vennskap og fellesskap, og man har ekte, slitesterke bånd.

Åpner du deg opp for andre, vil de også like deg bedre, forteller Thompson.

– Det er godt dokumentert i forskningen at det å by på noe ekte fører både til at folk liker deg bedre, og at du liker dem bedre dersom det du sier blir tatt imot på en ok måte, sier han.

Bruker Veidekke-toppleder som eksempel

En annen god måte å etablere relasjoner på, er å vise interesse.

– Du kan stille litt personlige spørsmål til andre for å se om du får napp. Spør gjerne mer om følelser og opplevelser, som: Hvordan var det for deg når dere gikk gjennom den omorganiseringen? Men du bør ikke være den som alltid benytter «Hvordan har du det egentlig?»-spørsmål.

For noen kommer dette helt naturlig, understreker Thompson. Men for andre kan det være lurt å være mer bevisst.

Selv om det kan virke skremmende å være personlig og sårbar i jobbsammenheng, kan man vinne mye på det, mener Thompson.

Han viser til Veidekkes konserndirektør for strategi og bærekraft, Lars Erik Lund, som ble hyllet etter at han skrev et personlig innlegg om psykiske utfordringer.

– Toppledere som viser sårbarhet og åpenhet i arbeidslivet får mer forståelse og beundring. Men er du åpen på en strategisk eller sleip måte, kan det virke mot sin hensikt.

– I hvert fall én person må være aktiv

Organisasjonsutvikler Jan Spurkeland fra firmaet Relasjonsledelse AS har skrevet flere bøker om relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Han mener at det å etablere gode relasjoner er noe av det viktigste du gjør som nyansatt.

– Relasjoner oppstår ikke av seg selv. I hvert fall én person må være aktiv, sier han.

– Men om du viser oppmerksomhet og aktiv interesse overfor andre, vil du få en slags gjensidighet i relasjonen. De relasjonsorienterte menneskene kommer seg fortere inn i arbeidsmiljøet og blir bedre kjent med folk, sier han.

– Studenter er vant til enveiskommunikasjon

Spurkeland jobbet 20 år i personalavdelingen til Statoil, nå Equinor, og var både personalsjef og hadde ansvar for lederutvikling. Hans erfaring er at spesielt yngre arbeidstakere sjelden innser at de måtte investere tid og krefter i å bli kjent med kollegene.

JanSpurkeland. Foto : Privat

– Som student er man vant til enveiskommunikasjon med foreleserne, og er mer opptatt av å lære enn å kommunisere. Men når du starter hos en arbeidsgiver må du være aktivt oppsøkende, ta initiativ og være interessert i de andre på arbeidsplassen. Man må ta i bruk et annet spekter av sin personlighet, råder han.

– De fleste tenker ikke på dette, og blir bare sittende og lese manualer. Men blir man passiv, kan man falle ut av det sosiale miljøet.

De som er aktive og investerer i relasjonene, får en bedre start på arbeidslivet, konkluderer han.

Trenger ikke være ekstrovert

Å være aktivt relasjonsorientert er ifølge Spurkeland å være genuint nysgjerrig på kollegene, gi positive tilbakemeldinger og vise takknemlighet når man lærer noe av andre.

– Du kan for eksempel legge merke til hva folk sier om historien sin og nevne det senere, slik at du viser at du er oppriktig interessert. Og du bør gi positiv tilbakemelding når noen hjelper deg.

Man må imidlertid ikke være spesielt utadvendt for å lykkes med å etablere gode relasjoner på en ny arbeidsplass.

– Det varierer fra menneske til menneske hvor aktiv man liker å være. Mange er forsiktige, og da tar det litt lengre tid å bli kjent. Men man bør heller ikke være pågående, og du trenger ikke å være ekstrovert og verbal. Er man introvert, beskjeden og forsiktig kan man vise glede og aktiv takknemlighet uten å bruke så mange ord. Øynene og kroppen kan vise hvor interessert du er, forteller han.

Forskjell på å være sosialt og relasjonelt dyktig

Spurkeland skiller også mellom det å være sosialt dyktig og relasjonelt dyktig.

– Sosialt dyktige mennesker har mer overfladisk kontakt med andre, men relasjonell dyktighet er å feste relasjonen slik at den bli viktig for begge parter. Det gir verdifull trivsel for begge.

Spurkeland mener at ledelsen bør sikre at nyansatte blir kjent med kollegene. Men gjør de ikke det, bør man selv ta initiativ.

– Det viktigste i et arbeidsmiljø er at alle har en så god kvalitet på relasjonene at man unngår konflikter.

Tre steg mot å skape bedre relasjoner på jobb

Spurkeland forteller at man som ny i et arbeidsmiljø bør ta initiativ etter tre steg.

1. Det relasjonelle initiativet. Du må vise oppmerksomhet og være positivt nysgjerrig på folk i den første fasen. Du bør være aktiv når du er sammen med nye mennesker, etablere relasjonen og vise genuin vilje til å komme i kontakt med andre.

2. Utvikle dybde i relasjonen, og få kunnskap om den andre. Den som bygger relasjonen må være aktiv med å forstå det andre mennesket i flere situasjoner, ikke bare den faglige siden av personen. Jo mer aktiv du er med å forstå andre og deres historie og livssituasjon, jo bedre kvalitet får relasjonen. Du må vise at du er oppriktig interessert.

3. Relasjonen får en emosjonell dimensjon. Når du har fått kunnskap om et annet menneske, er neste fase å utvikle en relasjonell tilknytning ved å se mer av personens sympatiske sider, styrker og kompetanse. Det gir varig kvalitet på en arbeidsplass om man ser hverandres styrker og kompetanse. Det gjør at folk liker hverandre og vil møtes igjen.