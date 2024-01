Kulden kan gi livslange plager: – Mange er ikke klar over alvorlighetsgraden 

I helgen er det meldt kulderekorder på Sør- og Østlandet. I Oslo kan det bli ned mot 27 minusgrader, ifølge Meteorologisk institutt.

– Skal du være ute de neste dagene, må du kle deg godt.

Det sier bioingeniør og sjefforsker Hilde Kristin Teien ved Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) avdeling Totalforsvar.

– Alle skader som kan oppstå i kaldt vær, betegnes som kaldværsskader, sier Teien i en pressemelding fra Nito.

Sjefforsker Hilde Kristin Teien ved Forsvarets Forskningsinstitutt under kuldetesting fredag. Foto: FFI

Teien har i over 20 år forsket på menneskelig yteevne under ekstreme forhold. Blant annet på soldatkroppen, soldatens yteevne og utholdenhet under krevende feltforhold, for å sikre at norske soldater til enhver tid har optimal yteevne.

– Dessverre er det mange som ikke er klar over alvorlighetsgraden av disse lokale kuldeskadene og at slike skader, i likhet med frostskader, kan gi livslange plager – slik som nummenhet, kroniske smerter og at du blir ekstra sensitiv til kalde omgivelser, sier Teien.

De fleste lokale kuldeskader oppstår under temperaturer mellom null og 15 grader celsius.

– Lokale kuldeskader er skade på hender eller føtter som skyldes eksponering for våte og kalde forhold, sier Teien.

Mangelfull risikovurdering

Nå som gradestokken kryper ned mot minus 20 til minus 30 grader celsius, er det frostskader og hypotermi man er mest utsatt for.

– Slike skader oppstår som regel under krevende værforhold og ved mangelfull risikovurdering, når det tas dårlige avgjørelser eller man benytter uhensiktsmessig eller feil utstyr, forteller Teien.

Frostskader forekommer når temperaturen i huden faller under minus 0,55 grader celsius. Hypotermi når kroppens kjernetemperatur faller under 35 grader celsius.

Råd for å unngå frost- eller kaldværsskader: Sjekk alltid været før du går ut, med utgangspunkt i hva temperaturen føles som. Opplevd kulde kan være mye lavere enn reell omgivelsestemperatur og øker med vinden. Faremomenter er fuktighet, vind, tid og temperatur under null grader.

Kle deg etter vær og aktivitet. Prøv å unngå å svette under aktivitet, da våt bekledning øker varmetapet.

Kle på deg et ekstra lag når du står stille og før du blir kald.

Gå heller for flere bekledningslag, da løs bekledning gir bedre isolasjon, men for stor bekledning kan føre til at kald luft kommer inn.

Unngå å håndtere metall med bare hender i kalde omgivelser, bruk for eksempel et par tynne vanter og dekk til bar hud ved vind og lave temperaturer.

Bruk godt isolerte vintersko med tykk såle – kjøp gjerne vinterstøvlene i en til to størrelser større enn du vanligvis bruker, så det er plass til å legge inn en ullsåle og et par ullsokker.

Vær klar over at selv om du er varm i kroppen, kan du pådra deg kaldværsskader på ekstremiteter og i ansiktet. Kilde: Nito

Frostsikre bolig

Mange frykter for dyre strømregninger og setter ned varmen, i håp om å spare penger. Det kan koste både deg og forsikringsselskapet dyrt, påpeker visepresident Kjetil E. Lein i Nito i en pressemelding.

– Det er ingen grunn til å spare på strømmen i sprengkulden, heller ikke vannforbruket, sier Lein.

For å unngå skader på inventar og bolig er det nødvendig med frostsikring ved hjelp av varmekabler, ovner eller isolasjon.

– Kulden slår ofte inn etter at det har vært på det kaldeste, så ikke slå av alarmberedskapen raskt, sier han.

Visepresident Kjetil Lein, i Nito fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. Foto: Nito

Tips for å unngå boligskader:

Ikke still ned temperaturen hvis du skal reise bort.

Det må være plussgrader i alle rom hvor det er vannledninger.

Det kan være lurt å åpne skapdører under vasker og skap langs yttervegger for å tillate varmluftssirkulasjon.

Vannrør må isoleres for å frostsikre rørene. Dersom det ikke er sirkulasjon i vannrørene, vil god isolasjon bidra til å forsinke tiden det tar før vannet fryser.

– Bortsett fra å isolere ytterligere, er ingen av disse tipsene spesielt miljøvennlige, men med den kulden som er i vente, har vi ikke andre valg enn å ty til disse tiltakene, sier Lein og legger til:

– Det er tross alt bedre enn å få rørleggeren på besøk til tusenvis av kroner.

Stillestående vann fryser lettest, og varmtvannet er vanligvis mindre hyppig i bruk enn kaldtvannet. Det betyr at varmtvannet kan stå stille i rørene over lengre perioder og deretter fryse når temperaturen synker.

– I beste fall er det bare å tine rørene, i verste fall sprekker rørene og du får vannskader i huset i tillegg. Det kan skape ganske omfattende skader og koste deg dyrt, sier Lein.

Risikerer avkorting

Fire av ti nordmenn vurderer å skru ned varmen i boligen for å spare strøm. Det fremgår av en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av forsikringsselskapet Fremtind.

– Sprengkulde og strømsparing er en dårlig kombinasjon. Du risikerer å få avkortning i erstatningen hvis du ikke har på nok varme og får en frostskade, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB, i en pressemelding.

Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind sier at 41 prosent, tilsvarende 1,7 millioner nordmenn, vurderer å skru ned varmen i boligen sin for å spare penger i kulden. Foto: Fremtind

Hvert år utbetaler forsikringsbransjen betydelige summer som følge av frost og sprukne vannrør. Fremtind registrerte over 1000 frostskader på hus og hytter i 2022 og 2023.

Skadeforebyggeren frykter at antallet kan stige nå som det ventes svært lave temperaturer mange steder i landet.