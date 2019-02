Transportdrone med blodprøver styrtet i innsjø

I Danmark planlegger to sykehus på Fyn å la droner transportere blodprøver, medisinsk utstyr og medisin. I Sveits er postverket allerede i gang med et lignende prosjekt.

Men fredag 25. januar styrtet en drone som transporterte allerede analyserte blodprøver fra en legeklinikk til et laboratorium, ned i en innsjø i Zürich. Det forteller det sveitsiske postverket på nettsidene sine.

Den styrtede dronen var av typen Matternet M2 V9. Blodprøvene ombord var allerede testet, så det gikk ikke viktig medisinske data tapt i styrten. Illustrasjonsfoto: Swiss Post

Dronen var av typen M2 V9 fra den amerikanske produsenten Matternet. Postverket mistet kontakten med den klokken 10.10. På samme tidspunkt hørte noen joggere som var på vei rundt Zürichsee en lyd ute over innsjøen. De forteller til mediet Blick at de deretter fikk øye på en stor rød og hvit fallskjerm med en drone hengende under.

Dronen dalte ned på vannet og forsvant under overflaten omkring 200 meter fra land.

Ifølge postverket er dronen konstruert for å utløse fallskjermen sin hvis den registrerer problemer som den ikke kan løse selv, eller hvis den avviker fra den forprogrammerte ruten sin. Når fallskjermen utløses, begynner dronen også å blinke og støye.

Drone berget - oppklaring venter

Hvorfor dronen gikk ned, kunne verken postverket eller Matternet umiddelbart svare på.

Men mandag morgen lyktes det for politiets dykkere å finne dronen på cirka 20 meters dyp, og nå skal den undersøkes av de sveitsiske luftfartsmyndighetene.

Selv om postverket allerede har fløyet flere enn 3000 droneturer i Lugano, Bern og Zürich, blir de andre dronene i postverkets testing satt på bakken inntil årsaken til styrten er funnet.

Her kan du se Stadtpolizei Zürichs video fra bergingen:

Bilder der heutigen Bergung der am Freitag, 25. Januar 2019, über dem Zürcher Seebecken abgestürzten Transportdrohne. Hier gehts zur entsprechenden Medienmitteilung: https://t.co/9hemAYOgV2 ^spa pic.twitter.com/IecWCNPkrJ — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) January 28, 2019

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.