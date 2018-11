Gjennomførte hemmelig dronetransport midt i Oslo

Airlift Solutions, Avinor Flysikring og droneorganisasjonen UAS Norway er blant de norske aktørene som jobber for at droner skal kunne utføre regulære transportoppdrag i stor skala. Men hvordan er det mulig å gjøre dette på en trygg måte, i samspill med øvrig luftfart?

De tre aktørene bestemte seg for å teste farvannet i all hemmelighet, med en svært kompleks operasjon i Oslo sentrum. Det skulle bli Norges første «offisielle» dronetransport.

TAKE-OFF: Dronepilot Stian Berger tar av ved Oslo S og Barcode. Foto: UAS Norway

Tidlig på morgenen lørdag 27. oktober satte et droneteam opp sperringer mellom Barcode og Oslo Sentralstasjon, utenfor Avinors kontorer. I en svært omfattende og avansert operasjon skulle det sendes en minnepinne med dronetransport ut av Oslo sentrum, over fjorden og til Telenors lokaler på Fornebu. En strekning på åtte kilometer.

Sammen med helikopter

I det samme luftrommet fløy et bemannet helikopter fra Airlift, i en periode der det var 67 bevegelser ved hovedflyplassen på Gardermoen. Takeoff-området var i seg selv innenfor det permanente restriksjonsområdet over Oslo sentrum.

Målet var å synliggjøre hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å utføre transportoperasjoner med droner i årene som kommer.

Historiens første

TRANGT: Det var krevende forhold da dronen tok av mellom høyhusene i Oslo. Foto: UAS Norway

– Vi mener det er snakk om Norgeshistoriens første dronelevering i tettbygd strøk og i kontrollert luftrom, sier Anders Martinsen i UAS Norway.

Selve flyvningen fra Barcode til Fornebu er ikke det mest kompliserte med en slik operasjon. De største utfordringene ligger i de svært omfattende sikkerhetstiltakene som kreves for å kompensere for ulike faremomenter underveis. Dette er blant de mange tiltakene som ble gjort:

Hele flyvningen ble gjort innenfor pilotens synsrekkevidde (VLOS).

Helikopterpilot og dronepilot var på samme samband (duplex) og hadde hver sine spottere.

Det var avklart vertikal og geografisk separasjon mellom fartøyene, i tillegg til visuell kontroll og samband.

Det ble ikke operert direkte over mennesker.

Det var fysiske avsperringer på takeoff-området.

Flyvningen ble gjort på et tidspunkt med lite øvrig trafikk.

Det var gjort omfattende sikkerhetsvurderinger, sørget for alternative landingsplasser og ulike former for teknisk redundans, slik at reservesystemer kunne ta over hvis noe sviktet.

Alt var meldt inn og godkjent av myndighetene.

Omfattende jobb

– Det var en omfattende jobb å finkjemme regelverk og operasjonsmanualer for både drone og helikopter, samtidig som det ble utarbeidet en solid risikoanalyse. Poenget var at flyvningen aldri skulle utsette noen for unødig risiko, og vi skulle legge inn kompenserende tiltak der det var nødvendig, forteller Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

Med tommel opp fra alle instanser kunne dronen, en Dji Matrice 210, ta av mellom høyhusene og sette fart ut mot fjorden. Ved hjelp av en redningsskøyte og god planlegging med mellometapper, kunne flyvningen gjennomføres innenfor synsvidde for dronepiloten Stian Berger til enhver tid.

Viktig samspill

BARCODE: Dronen utenfor Barcode-området i Oslo. Foto: UAS Norway

– Oslo-området er strengt regulert luftrom, og det er svært viktig at samspillet mellom aktørene i lufta fungerer ordentlig. Dette er noe vi gjerne vil være med på å legge til rette for, sier Axel Knutsen i Avinor Flysikring.

Det var administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring som til slutt mottok lasten fra dronen, et foredrag som nå framføres på dronekonferansen UNC på Fornebu.

Dronetransporter i 2019

Målet for alle de involverte partene er å kunne legge grunnen for omfattende kommersielle droneflyvninger i nær framtid. Airlift Solutions er et helt nyopprettet selskap som skal satse spesielt på dronevirksomhet. Samtidig skal moderselskapet Airlift fortsette med bemannede helikoptre, som de i dag har 18 av i flåten. Det nye selskapet håper å kunne starte de første dronetransportene allerede neste år.

HELIKOPTER: Et bemannet helikopter fra Airlift fulgte flyvningen. Foto: UAS Norway

– Dette er ingen gimmick for oss, vi mener alvor. Vi har ambisjoner om å gjøre prøveflyvninger med dronetransport mot slutten av neste år. Antakelig vil vi begynne i et egnet og oversiktlig område på vestlandet, og så nærme oss bynære strøk etter hvert, sier Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

De ser nå etter samarbeidspartnere som har et egnet transportbehov som kan løses med droner.

Autonomt

Den omfattende testen i Oslo viste at selve transporten var mulig å gjennomføre på en sikker måte, men det er ikke egentlig en metode som lar seg skalere til hundrevis eller tusenvis av flyvninger.

TRANSPORT PÅ VEI: Dronen hadde med seg en liten minnepinne på vei til Fornebu. Foto: UAS Norway

– På sikt må vi gjøre dette autonomt. Det er den barrieren som må brytes, forteller Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

I praksis vil autonome droner kunne sørge for nødvendig separasjon mellom luftfartøyene, automatisere søknader om flytillatelser og minske behovet for manuelle sikringstiltak og tilhørende bemanning.

– Det blir også viktig at droner kan identifisere seg selv og hvor den skal, og at det finnes systemer som kan se hvor dronene befinner seg til enhver tid, sier Anders Martinsen i UAS Norway.

