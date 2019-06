Stopper salget av hydrogenbiler etter Uno-X-eksplosjonen

De to norske leverandørene av hydrogenbiler har stoppet salget i påvente av mer informasjon om eksplosjonen mandag.

En hydrogentank førte til en kraftig eksplosjon på Uno-X-stasjonen i Sandvika, og hydrogenselskapet Nel har stengt i alt ti stasjoner etter ulykken. De to resterende stasjonene i Norge, som befinner seg i Bergen og Hvam i Akershus, er blant de stengte.

Informasjonssjef i Toyota Norge, Espen Olsen, sier til TU at de har stoppet salg av hydrogenbiler, og tilbyr eiere å leie andre biler mens fyllestasjonene er stengt.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde på Uno-X stasjonen ennå, så vi ønsker ikke å spekulere. Men vi stopper salget inntil vi har fått vite hva som har skjedd, samt av praktiske hensyn siden det ikke er mulig å fylle drivstoff nå, sier Olsen.

– Endrer ikke vårt syn på hydrogen

Ulykken legger foreløpig ingen hindre for Toyotas satsing på hydrogenbiler, ifølge informasjonssjefen.

– Dette endrer ikke vårt syn på hydrogen, og det er viktig for oss å påpeke at hydrogenbiler er minst like sikre som vanlige biler. Selve hydrogentankene er så robuste at du skal kunne skyte på dem med pistol uten å slå hull i dem.

Olsen legger til at alle hydrogenkomponentene er plassert på utsiden av karosseriet, slik at ved en eventuell lekkasje vil det stige opp i luften og forsvinne raskt.

Toyota Norge kjenner ikke til liknende hendelser ved hverken hydrogenbiler eller -fyllestasjoner.

– Vi er veldig trygge på at vi vil komme tilbake til en normalsituasjon etter ulykken hvor vi gjenopptar salget, sier Olsen.

Ingen steder å fylle drivstoff

Toyota planlegger å selge om lag 20 hydrogenbiler i Norge i år. Hittil har de solgt 7.

At de nå stopper salget vil trolig ikke få noen økonomisk konsekvens for selskapet, men det vil koste noe å leie ut biler til Toyota Mirai-eierne som nå ikke har noe sted å fylle drivstoff.

Toyota jobber nå med neste generasjon i hydrogenbilserien, og bygger en ny fabrikk i Japan. Den nye modellen skal etter planen settes i produksjon i løpet av 2020, og volumet økes fra 3000 til 30.000 biler.

Hydrogenbileiere i Norge Tallene er oppdatert 31. mars 2019: Akershus: 56

Buskerud: 26

Hordaland: 20

Oslo: 50

Telemark: 1

Trøndelag: 5

Vestfold: 1

Østfold: 1 Kilde: OFV

Markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai bekrefter at også de har stoppet salget av hydrogenbiler midlertidig.

Det er kun Toyota og Hyundai som leverer hydrogenbiler i Norge.

Stenbo slår fast at det ikke er grunn til å sette spørsmålstegn ved sikkerheten i deres hydrogenbiler etter ulykken, og at Hyundai's fabrikker og systemer er tilrettelagt for å fortsette serieproduksjonen av hydrogenbiler.

– Hva blir konsekvensene av at dere nå stopper salget?

– Det kommer helt an på to faktorer. Først må en finne årsaken bak ulykken. Deretter må fyllestasjonene åpne, svarer markedsdirektøren.

I motsetning til Toyota har ikke Hyundai et mål om bilsalg per år i Norge - de selger til dem som vil ha.

Slakter hydrogenbiler

DNV-GL har slaktet hele hydrogenbilsatsingen, med en knusende rapport til regjeringen tidligere i år.

DNV GL tror at både elbiler og hydrogenbiler være billigere å eie enn fossilbiler innen 2025, men at hydrogenbiler vil være dyrere om man ser innkjøpspris og driftskostnader samlet.

I fjor ble det solgt 54 hydrogenbiler i Norge, likt fordelt mellom Toyota Mirai og Hyundai Nexo. Året før ble det solgt 57 hydrogenbiler.

I Norge har vi totalt 160 hydrogenbileiere, ifølge de siste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).