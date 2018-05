Den store oljemessen: Tore Tang ruler Houston

Offshore Technology Conference – også kalt «oljemessen i Houston» – fylte 50 i år. Høye oljepriser førte til god stemning og tro på fremtiden. Klimamålene syntes å komme litt i bakleksen i år. Kanskje også fordi optimismen i hjemstaten Texas er høy, som følge av at pengeflommen fra den lokale og voksende fracking-virksomheten stiger.

I år, som i mer enn 40 foregående år, reiste det en stor norsk delegasjon i Houston. Den største noensinne, skal vi tro arrangørene Greater Stavanger, GCE Node (Kristiansand/Sørlandet), GCE Subsea (Bergen), Norwegian Energy Partners (Oslo/Stavanger/Bergen) og Subsea Valley (Oslo til Notodden).

- Før var vi opptatt av å ta med oss teknologi hjem: Nå er vi mest opptatt av hva vi kan eksportere

Stavanger var først

Stavangermiljøet organiserte delegasjonsreisene først – og var lenge enerådende på sine turer til vennskapsbyene Houston/Galveston. Ikke så rart, kanskje. All den tid Stavanger var den store oljebyen her til lands.

Etter hvert kom imidlertid også Sørlandsmiljøet GCE Node med i delegasjonen. Deretter fulgte NEP og Bergen, som i flere år arrangerte sin egen tur. Til sist ble østlandets eget teknologikluster – Subsea Valley en del av opplegget. Regionene er samlet i en satsing.

Den norske delegasjonen arrangerer frokostmøter, middager og annet gjennom dagene i sørstatsbyen. Det er sjømannskirkebesøk og båttur på søndag. Mottakelse rundt bassenget hos den norske generalkonsulen på mandag. Og deretter middager i de ene og andre fora. Det er i det hele tatt så mye å være med på, at selve OTC-konferansen på Houstons NRG Center nesten blir oversett.

Mer åpne i utlandet

Så er det da heller ikke bare teknologer som deltar på den norske delegasjonen. Ordførere, næringsforeninger, advokater, banker og andre deltar også med stor iver. Og har gjort det i mange år. Nordmenn på tur i utlandet er ofte enklere å snakke med enn hjemme. Det blir liksom noe annet enn å møtes på ONS.

Båttur med DNB er en populær aktivitet blant norske OTC-delegater.

En annen effekt er at også de mange nordmennene som er bosatt i Houston tiltrekkes av den norske turiststrømmen som kommer til OTC i april/mai hvert år. Samlingen av kyndige teknologer og hang-arounds blir derfor enestående. Norge er en mygg i internasjonal sammenheng. Men ikke ved OTC. Vi forsyner oss årlig av OTCs anerkjente teknologipriser «Spotlight on Technology». Og nordmenn – både ledere og teknologer – er hyppige foredragsholdere på OTCs konferanseprogram.

Det har vært en fjær i hatten for Greater Stavanger at de samlet Sørlandet, Bergen og Østlandet i en stor felles delegasjon. Utlendingene skjelner jo ikke mellom norske regioner, men tenker helst på Norge som en samlet aktør. Det kan bety mer "bang for the buck over there".

Dette var også et poeng under årets OTC-delegasjon. Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø, er berettiget stolt over å lede en så stor og samlet delegasjon. På nasjonens vegne. Det er imidlertid en fare for at de andre regionene kjenner på at det blir mye Stavanger og lite dem.

Mer Norge - mindre Rogaland

En titt på deler av profileringen viser at det "Greater Stavanger" ofte profileres på topp. En bagatell, kanskje. Og fortjent. Stavanger har tross alt vært landets olje-hovedstad i 50 år. Det vil likevel ikke overraske oss om enkelte av de andre miljøene ville ønsket seg en mer norsk proil. Og mindre Rogalandsk.

Det sier en del når et Texas-cover-band iført «hats and boots» avslutter kvelden på delegasjonens populære vannhull Sam’s Boat med å fremføre «Tore Tang» – på feilfri dialekt.

Enkelte av de andre norske delegatene kjenner nok da at det er litt vel langt frem for «Nystemten», "Det hender så mangt på Hovedøen", «Borgerskapets utakknemmelige sønner» og «Drammen i regn».

Ingen av dem bør i så fall få sine våte drømmer oppfylt om lokal fremføring på Sam's Boat. For i fremtiden står vi trolig sterkere sammen - når vi skal ut i verden å selge norske produkter og tjenester. Det skjer kanskje ikke allerede neste år, men kanskje cover-bandet heller kan spille sanger som samler oss. "En pinne for landet", kanskje?