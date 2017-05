Mens vi venter på hullet på Mars

OTC, Houston: Norsk boreteknologi er på topp i verden. Romfartsindustrien vurderer derfor å bruke norsk teknologi når de en gang skal bore hull i grunnen på planeten Mars.

Hørt det før? Temaet var en stor snakkis på oljemessen i Houston for noen år siden. Endelig skulle norsk petroleumsteknologi vise at den kunne brukes på nye områder. Det er både kult, imponerende, vel og bra.

Men historien har blitt et overbrukt eksempel på hva vi trenger. Hullet på Mars har gått igjen som eksempel i for mange år. Uten at det synes å ha skjedd så mye mer.

Noe skjer

Nå synes det endelig å skje ting. Flere produkter og prosjekter med røtter i norsk offshoreteknologi vil bli tatt i bruk innen nye områder i løpet av 2017. Lenge før boret er satt i bakken for det norske hullet på Mars.

Vårt hjemlige oljeeventyr har bidratt til å skape mange spektakulære teknologiske løsninger. Norske teknologer og ingeniører har designet, utviklet og levert alt fra enorme rigger og skip til nyvinninger innen software, materialbruk, elektronikk og kjemiske prosesser. Det er all mulig grunn til å være stolt over hvor mye vår lille nasjon har klart å bygge selv – fremfor å kjøpe løsninger fra utenlandske leverandører.

På Offshore Technology Conference (OTC) i Houston denne uken, er mange norske leverandørselskaper til stede - nettopp for å selge sine produkter til verden.

Det er for så vidt ikke noe nytt, men resultat av en årelang utvikling. OTC ble arrangert første gang i 1969, og mange nordmenn var representert allerede da.

Forskjellen er imidlertid stor. Den gang var vi mest opptatt av hva vi kunne ta med oss hjem. Nå – noen tiår senere – er vi mest opptatt av hva vi kan eksportere til andre internasjonale selskaper og kontakter – både på OTC og til andre miljøer.

Videreutvikler norsk teknologi: Norske studenter er med i prosjekt som skal finne liv på Mars

Tydelig moment

Det er nå et tydelig moment blant de norske bedriftene her. De ønsker å benytte sin kunnskap og produkter også i andre områder og industrier enn olje- og gassindustrien.

Nedturen i petroleumsbransjen de siste årene ser ut til å ha endret på dette. Det som tidligere var en mulighet – ble en nødvendighet. Den gang oljeprisen var høy, var nødvendigheten av å finne nye markeder for norsk offshoreteknologi liten. De par siste årene har tvunget bransjen til å finne nye satsingsområder – enten de vil eller ei. Nød lærer naken kvinne å spinne.

Mange av aktørene TU snakker med på OTC, har spennende planer på gang. Subseateknologien vil i økende grad bli brukt til helt andre formål enn utvinning av olje og gass. Deriblant:

Foodtech, som behandling av matvarer for å forlenge varighet.

Bluetech, som bruk av utfasede rigger til å produksjon av ferskvann.

IT-systemer som var ment for oljeindustrien som tilpasses helt andre bransjer.

Luftfartsindustrien (og ja, romfart).

Ny materialbruk og konstruksjoner for bruk innen havbruk.

Bergen Technology Center (abo.) Slik har selskapet klart å sende medisinsk utstyr flere tusen meter ned i oljebrønner

– På tide

Dette er bare noen av mange samtaler som pågår ved OTC.

Felles for mange av prosjektene, er at aktørene ikke er klare for å flagge sine nyvinninger offentlig. Vår vurdering er likevel at det er mye på gang – og at vi i løpet av året kommer til å få høre konkrete nyheter om satsingene.

Vi håper at mange spennende satsinger vil bli realisert - før hullet på Mars er boret.

Det er på tide – og helt nødvendig for en god utvikling av norsk teknologinæring.