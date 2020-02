Tok lydeksperter tre år å utvikle: Den kunstige lyden av Volvos elbiler er nesten umulig å høre 

Volvo Torslanda, Sverige: En øredøvende stillhet suger all lyd ut av rommet idet vi lukker døra bak oss. Vi befinner oss i et av Volvos spesialdesignede lydabsorberende rom. Hundrevis av støydempende kiler står ut fra veggene og taket. Kun bakken reflekterer lyd, da den er av betong.

Her har tre av Volvos lydeksperter jobbet i rundt tre år med å utvikle lyden av Volvos fremtidige biler. Lyden introduseres med deres første helelektriske bil, Volvo XC40 Recharge, som kommer mot slutten av året.

EU har bestemt at alle nye elbiler må lage lyd når de kjører 20 km/t eller saktere. Reglene åpner imidlertid opp for kreativitet når det kommer til hvordan biler skal høre ut – så lenge lyden er innenfor en gitt styrke og øker i tonehøyde i takt med akselerasjonen.

Dermed er spørsmålet: Hvordan skal en Volvo låte i fremtiden?

Hva sier elbilen?

Elbilprodusentene har kommet fram til ulike resultater: Renault Zoe kan minne om et lite romskip idet den suser forbi, mens Hyundai Ioniq og Audi e-tron kan høres ut som et litt større romskip. Tesla leker sågar med tanken å tilby et utvalg mer eller mindre utradisjonelle lyder brukerne kan velge mellom.

– Vi syslet med flere artige forslag i begynnelsen, forteller Fredrik Hagman, lyddesigner i Volvo.

De sluttet seg til en kongstanke om å ikke introdusere nye lyder i samfunnet.

– Vi ville ikke forurense verden med mer støy, sier Hagman.

Dermed tok de utgangspunkt i lydene elbilen selv lager under kjøring.

– Når du fjerner forbrenningsmotoren, fjerner du også lyden av den. Men bilen blir likevel ikke stille. Du har fortsatt hjulstøy og støy fra vinden, forteller Hagman.

Bølgeskvulp og stigende tone

Hagmans lydkollega Pontus Larsson trykker på en knapp på laptopen som starter avspillingen fra bilen som står i midten av rommet. Den kunstige lyden av fremtidens Volvoer høres fra bilens utvendige høyttalere. Høyttalerne befinner seg i understellet og er vendt nedover slik at lyden reflekteres i bakken. Det lydabsorberende rommet simulerer en åpen eng hvor lyden forsvinner ut i det store intet.

Førsteinntrykket er sobert: Lyden låter som hjulstøy spilt via en ikke altfor high-end høyttaler, kombinert med en tone med stigende frekvens i en vedvarende glissando.

Førsteinntrykket medfører riktighet: Volvo bestemte seg nemlig for å forsterke lyden elbilen allerede har.

Resultatet består av to komponenter, forteller Hagman: Den ene er samplede opptak av bølgeskvulp. Det gir ifølge Hagman en organisk følelse samtidig som den forsterker elbilens naturlige lyd. Den andre komponenten simulerer lyden av en elmotor og blir lysere når bilen akselererer. Ved 30 km/t faller den kunstige lyden helt bort.

Kontrollmikrofoner står to meter fra midten av bilen for å fange lyden i henhold til EU-kravene. Lyden må holde en styrke på mellom 40 og 60 dB. Foto: Mathias Klingenberg

Høres nesten ikke

Hagman og Larsson tar med oss ut. Larsson setter seg inn i lydekspertenes demobil, en XC90. Formålet er å demonstrere lyden ute i felt.

Her kommer overraskelsen: Det er svært vanskelig – om ikke umulig – å høre den kunstige lyden. I særlig de lavere hastighetene er det som om bilen produserer lyden naturlig.

Og det er akkurat det Volvo ønsker.

– Det er et mål i seg selv at du ikke skal kunne høre lyden, men bare høre bilen. Lyden skal blande seg inn i omgivelsene, sier Hagman.

Når bilen kjører nærmere 30 km/t høres bilen mer – den kunstige lyden spilles også av høyere her. Likevel er ikke den tilsatte lyden fremtredende, bilen er lyden.

Lekende ryggelyd

Den kunstige lyden er også en mulighet for den enkelte bilprodusenten å skille seg ut og profilere egen merkevare. Hagman forteller at Volvo var bevisste på at de ønsket en organisk tilnærming, ettersom varemerket gjerne vil forbindes med naturen.

Lyddesignerne har også laget lyden som kommer ved rygging. Denne lyden høres mer kunstig ut, noe som også er meningen: Man ønsker at omgivelsene skal være klar over at man rygger. Her bestemte Volvo seg for en lyd som likner de avbrutte pipelydene kjent fra større, ryggende kjøretøy. Lyden er likevel mer leken enn en slik pipelyd – her har Volvo lekt med både pipelydens resonans og dynamikk.

– Vi har gjort den mindre lastebilaktig, sier Hagman.

Lydene debuterer med XC40 Recharge, som skal leveres fra fjerde kvartal i år. Den vil også tas i bruk på Volvos kommende elbiler og hybrider. Er du ikke fornøyd med lyden? Volvo-eiere kan nok ikke forvente et stort utvalg av lyder å velge mellom.

– Vi kommer i første omgang ikke til å tilby mer enn én lyd. Vi har denne lyden fordi vi kjenner at det er Volvos lyd. Systemet tillater heller ikke å legge inn egen lyd, sier Hagman.

– Hva synes du om de andre elbillydene på markedet?

– Jeg legger ingen vurderinger i det. Lovkravene tillater produsentene å lage den lyden man vil. Vi testet mange ulike lyder, men landet på å fremheve lydene som allerede finnes i bilen, svarer Hagman.

Bonusinfo: Lyden av Volvos blinklys er opptak av kvist som knekkes, som så er redigert: Blant annet har Hagman og lydteamet justert tonehøyden oppover.