Togtrøbbel nesten hele uka - og det fortsetter

Det medfører trolig ytterligere forsinkelser mandag, skriver Bane Nor på Twitter.

Også søndag har jordfeilen ført til problemer for togtrafikken. Torsdag forklarte pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til Dagbladet at feilen kommer og går, og derfor er det svært krevende å skulle feilsøke.

– Det er trafikk på alle linjer, men redusert frekvens, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

Mandag regner Bane Nor det som sannsynlig at innsatstog og noen andre avganger innstilles. Vy melder på sine sider at togene rundt Oslo S vil kjøre med redusert hastighet, og at reisende må regne med forsinkelser.

«Annenhver linje L1 innstilles mellom Lillestrøm og Asker. Linje L14x innstilles», tillegger Vy i sin informasjon til reisende.

Stavdal Paulsen sier søk etter feilen har høyeste prioritet, men så langt har det altså ikke gitt resultater.

– Dette tar tid, skriver Bane Nor på sine nettsider.