All togtrafikk gjennom Drammen stasjon er stanset Foto: Arne Fenstad

Saken oppdateres

Et tog fra Skien som sporet av med tre hjul ved Drammen stasjon, skaper store togforsinkelser i morgentimene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Se hvordan ny teknologi sikrer en av Norges eldste jernbanebroer

Stasjonen er delvis gjenåpnet for trafikk, melder Bane Nor kl. 10.29 fredag.

– Vi har klart å åpne ett spor på stasjonen, så toget som går til Dal kan kjøre inn på Drammen stasjon og snur der. Men ingen gjennomgående spor er åpnet, sier Gunnar Børseth, pressevakt i Bane Nor.

Det er altså snakk om tog R13 som går mellom Drammen og Dal i Eidsvoll kommune.

– Toget er fraktet vekk

– Toget er fraktet vekk, sier Siv Egger Westin, pressevakt i Vy, til TU i 12-tiden fredag.

Toget skal undersøkes, og Bane Nor sjekker infrastruktur som sporveksler og skinner, forteller hun.

I mellomtiden fortsetter det altså med buss for tog forbi Drammen og Sande.

– Vi håper det har løsnet til ettermiddagen når folk skal hjem fra jobb. Vi har busser i omløp, så det skal flyte rimelig greit, selv om det ikke er det samme som å sitte på toget hele veien hjem.

Hun råder folk om å følge med ut over dagen og beregne litt ekstra tid på hjemturen.

Les også Togavsporing på Nordlandsbanen: Lokføreren døde og flere ble skadet

DT: Skal ha skjedd i en sporveksel med innlagt varme

Både Vy og Bane Nor opplyser til TU at de ikke vet om avsporingen skjedde på eldre eller nyere spor som har blitt lagt i forbindelse med byggingen av det nye dobbeltsporet gjennom byen.

Drammens Tidende får imidlertid opplyst at avsporingen har skjedd i et av de nye sporene som skal ha installert varme i sporveksler.

Pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor forteller at han ikke vet om avsporingen skjedde i en ny sporveksel, men bekrefter at store deler av Drammen stasjon, der avsporingen skjedde, har fått lagt nye spor.

– Har dere lagt inn varme i de nye sporvekslene i Drammen?

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Slik kan vannrenseanlegg og akvakultur unngå energisløsing

– Det stemmer. Vi legger opp varme som skal smelte snø og is så det ikke blir klumpdannelse i sporvekslene, sier Børseth.

– Skal det forhindre tog i å spore av?

– Absolutt, men altså - det er ikke bare snø og is som kan forårsake avsporinger. Folka våre kom til stedet for kort tid siden for å undersøke, også blir det nok en ulykkesraport etter hvert som beskriver dette nærmere.

I juli oppga Jernbanedirektoratet at de tre sporene ytterst mot elva er åpnet for trafikk, og at de tre sporene og plattformene nærmest stasjonsbygningen er fjernet.

Les også Gjøvikbanen: Har funnet årsaken til avsporing

Havarikommisjonen vil ikke undersøke

Havarikommisjonen vil ikke opprette undersøkelse etter dagens hendelse. Det skriver Ida H. Grøndahl, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, i en SMS til TU.

– Av vår innledende informasjonsinnhenting begynner hendelsesforløpet å bli klarere, og vi overlater nå til de involverte å fortsette arbeidet med å finne løsninger for å unngå dette i fremtiden, skriver Grøndahl.

TU har spurt Bane Nor og Vy om de kan opplyse mer om hendelsesforløpet, og vil publisere svarene når de foreligger.

Kl. 10.29 fredag melder Bane Nor at Drammen stasjon er delvis åpen for trafikk, men legger til at det fortsatt er forsinkelser og innstillinger grunnet avsporingen.

– Ny oppdatering kommer så snart vi har mer informasjon. Vi beklager ulempene dette skaper, skriver Bane Nor.

– Kan være mange årsaker

Børseth i Bane Nor fortalte til TU at berging var på vei i 9-tiden fredag morgen.

Han karakteriserer avsporingen som «veldig udramatisk», og understreker at den ikke har ført til personskader.

Hva som er årsaken til avsporingen, er foreløpig uklart også for Bane Nor.

– Det kan være feil i banelegemet, det kan være vær og vind eller noe med toget. Det kan være mange årsaker til dette, sier Børseth.

– Ingen indikasjon

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, forteller til TU fredag morgen at avsporingen skjedde i lav hastighet og var forholdsvis udramatisk.

– Vi har ingen indikasjon om hva som er årsaken foreløpig, annet enn at avsporingen skjedde i en sporveksel , sier Lundeby.

– Det blir buss for tog fra Gullskogen-Lier og Sande-Drammen. I tillegg blir det maxitaxi til Hønefoss for passasjerer på Bergensbanen, opplyser Lundeby i 9-tiden fredag.

Lundeby forteller at det har vært uproblematisk å få tak i nok busser og taxier, men at reisende må påregne noe kø i en overgangsfase.