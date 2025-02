– Etter en helhetsvurdering av saken har vi kommet til det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for at sammenslåingen i betydelig grad hindrer effektiv konkurranse, og at det derfor ikke er grunnlag for å gripe inn, sier fungerende avdelingsdirektør Vegard Aandal-Nilsen i Konkurransetilsynet.

Regjeringen la i september fram planene om å gjøre Flytoget til et datterselskap av Vy i ett statlig persontogselskap.

Sammenslåingen var planlagt til 1. januar i år, men ble utsatt da Konkurransetilsynet ga beskjed om at det kunne bli aktuelt å stoppe overtakelsen. De påpekte at mangelen på konkurranse kunne føre til en risiko for høyere priser og lavere kvalitet på tilbudet.

– Ettersom Vy og Flytoget er de eneste selskapene som tilbyr persontransport med tog mellom Drammen og Oslo lufthavn, har det vært nødvendig å gjøre en nærmere vurdering av sammenslåingen, sier prosjektleder Fredrik Sortland i Konkurransetilsynet.

De har hentet inn omfattende og detaljert informasjon fra partene og fra jernbaneaktører for å vurdere saken.

– I vurderingen har tilsynet blant annet vektlagt at deler av selskapenes togtilbud er regulert i avtalene med Jernbanedirektoratet, deriblant antall avganger, ruteplan og av- og påstigningsstasjoner, skriver tilsynet.